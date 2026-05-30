EU xem xét thu thuế kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tiền mã hóa

(Ngày Nay) - Ủy ban Châu Âu (EC) đang xem xét một loạt đề xuất đánh thuế mới nhắm vào các dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa, với kỳ vọng thu về tới 11 tỷ Euro mỗi năm để bổ sung nguồn lực cho ngân sách dài hạn của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034.
Các đề xuất thuế này được đưa ra trong bối cảnh EU đang bước vào giai đoạn đàm phán then chốt về Khung tài chính đa niên - văn kiện xác định các ưu tiên chính trị và năng lực chi tiêu của khối trong bảy năm tới. Đây là một trong những cuộc mặc cả ngân sách phức tạp nhất của EU, đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối từ tất cả các quốc gia thành viên.

Ủy viên Châu Âu phụ trách Ngân sách, ông Piotr Serafin, đầu tuần này đã thẳng thắn cảnh báo các quốc gia thành viên rằng việc đạt được thỏa thuận về các "nguồn tài nguyên tự chủ" - tức các khoản thu trực tiếp vào ngân sách EU - là điều không thể thiếu "nếu chúng ta muốn có một ngân sách đầy tham vọng". Trước đó, vào tháng 4, Nghị viện Châu Âu cũng đã thông qua nghị quyết ủng hộ các sắc thuế bổ sung nhắm vào đúng ba lĩnh vực nói trên. Tuy nhiên, hầu hết các đề xuất về nguồn tài nguyên tự chủ trong gói ngân sách ban đầu của EC đều vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều thành viên EU - những bên nắm quyền phủ quyết theo nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối.

Trong ba đề xuất, thuế cờ bạc trực tuyến hiện là sắc thuế nhận được sự đồng tình rộng rãi nhất từ các chính phủ thành viên. EC ước tính mức thuế 3% đánh trên doanh thu ròng của lĩnh vực này có thể mang lại trung bình khoảng 1,9 tỷ Euro mỗi năm trong giai đoạn 2028-2034. Tuy nhiên, đề xuất này được dự báo sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Malta - quốc gia đang là nơi đặt trụ sở của phần lớn các trang web cờ bạc và cá cược trực tuyến tại Châu Âu. Khoản thuế có thể được thiết kế theo nhiều cách: tính trên biên lợi nhuận của nhà khai thác, trên doanh thu từ hoạt động đánh bạc, hoặc thu gián tiếp từ người chơi tỷ lệ theo mức độ tham gia. Một thách thức kỹ thuật đáng kể là hiện chưa có định nghĩa thống nhất về "cờ bạc" lẫn cách tiếp cận hài hòa về thuế trong lĩnh vực này trên toàn EU.

Đây là sắc thuế được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn nhất, ước tính khoảng 5 tỷ Euro mỗi năm. Phép tính của EC dựa trên dữ liệu doanh thu năm 2024 từ Tây Ban Nha, Pháp và Italy - ba quốc gia đã tiên phong áp thuế dịch vụ kỹ thuật số ở cấp độ quốc gia. Theo phương án đang được xem xét, mức thuế suất 3% sẽ áp dụng trên doanh thu ròng từ quảng cáo kỹ thuật số, hoạt động trung gian và thương mại hóa dữ liệu người dùng. Sắc thuế này chỉ áp dụng cho các tập đoàn vượt ngưỡng doanh thu toàn cầu 750 triệu Euro và đồng thời đạt ngưỡng doanh thu kỹ thuật số tại từng quốc gia thành viên - một cơ chế nhằm tránh đánh thuế các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khi đó, đề xuất về thuế tài sản mã hóa là đề xuất có độ bất định cao nhất do tính biến động cực mạnh của thị trường tiền mã hóa và khó khăn trong việc xác định vị trí địa lý của người dùng để phân bổ nghĩa vụ thuế giữa các quốc gia thành viên. Hai mô hình đang được cân nhắc: đánh thuế 0,1% trên tổng khối lượng giao dịch - ước tính mang lại từ 3 đến 4 tỷ Euro/năm - hoặc đánh thuế trên thặng dư vốn từ tài sản mã hóa, với ước tính thận trọng hơn dao động từ 1 đến 2,4 tỷ Euro/năm dựa trên dữ liệu từ báo cáo năm 2022.

Theo các nguồn tin ngoại giao, văn bản thỏa hiệp tổng thể đầu tiên về ngân sách EU dự kiến sẽ được đưa ra vào nửa đầu tháng 6 tới. Thỏa thuận cuối cùng được kỳ vọng hoàn tất vào cuối năm 2026, dù một số thủ đô không loại trừ khả năng tiến độ bị chậm trễ do những bất đồng vẫn còn dai dẳng giữa các thành viên.

