Google đối mặt án phạt kỷ lục từ EU

(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch phạt tập đoàn công nghệ Google (thuộc Alphabet) số tiền lên tới hàng trăm triệu euro trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền. Nếu được thông qua, đây sẽ là án phạt lớn nhất mà EU từng áp dụng đối với một vi phạm theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Dẫn các nguồn tin từ Ủy ban châu Âu (EC), nhật báo Handelsblatt (Đức) ngày 25/5 cho biết, dự thảo quyết định xử phạt sắp hoàn tất và dự kiến sẽ được công bố trước kỳ nghỉ Hè. Các biện pháp này nằm trong nỗ lực của EU nhằm kiềm chế quyền lực của các "gã khổng lồ" công nghệ.

Cuộc điều tra đối với Google chính thức khởi động từ tháng 3/2025, tập trung vào cáo buộc công cụ tìm kiếm này ưu tiên hiển thị các dịch vụ của chính hãng trong kết quả tìm kiếm, gây bất lợi cho đối thủ. Hồi đầu tháng này, EC đã gia hạn thêm thời gian để Google giải quyết các lo ngại, sau khi đánh giá đề xuất khắc phục ban đầu của hãng chưa đạt yêu cầu. Mục tiêu tối thượng của giới chức châu Âu là buộc công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định sở tại.

Trao đổi qua thư điện tử, ông Thomas Regnier, người phát ngôn của EC, cho biết cơ quan này ưu tiên việc đảm bảo tuân thủ quy định hơn là áp dụng hình phạt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Dù đang đàm phán các giải pháp cho tương lai, chúng tôi sẽ không ngần ngại triển khai các bước xử lý nghiêm khắc tiếp theo trong thời gian sớm nhất".

Về phía Google, hãng công nghệ Mỹ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ tác động từ các quy định của EU đối với mảng tìm kiếm, dù vẫn bày tỏ mong muốn sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Người phát ngôn của Google khẳng định những thay đổi mà công ty buộc phải thực hiện trên công cụ tìm kiếm theo đạo luật DMA là bước lùi lớn nhất trong lịch sử phát triển sản phẩm. Điều này tạo ra một trải nghiệm hạng hai cho người dùng châu Âu, chỉ nhằm làm hài lòng một số ít bên khiếu nại vì lợi ích cá nhân.