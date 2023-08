Ngân hàng Shinhan Việt Nam nhận chứng chỉ ISO 27001:2013 về an toàn thông tin

(Ngày Nay) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) nhận chứng nhận ISO 27001:2013 từ Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI) về việc đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS- Information Security Management System). Chứng nhận này được áp dụng cho Hệ thống quản lý an ninh thông tin để vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin tại Ngân hàng.

ISO/IEC 27001:2013 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thông tin hàng đầu trên thế giới, đưa ra những yêu cầu liên quan đến hệ thống ISMS, hỗ trợ thực hiện việc kiểm soát và định hướng các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin, đánh giá rủi ro và kiểm soát thích hợp cho doanh nghiệp. Từ đó, hạn chế các tổn thất trong ­­­­­­hoạt động sản xuất, kinh doanh do hư hỏng, mất mát thông tin, dữ liệu quan trọng.

Để các hoạt động của Ngân hàng Shinhan theo chuẩn mực quốc tế và phục vụ tốt nhất yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng về độ an toàn và bảo mật, thì việc tuân thủ và đáp ứng những tiêu chuẩn như ISO/IEC 27001:2013 là cam kết và ưu tiên mà Ngân hàng chú trọng hướng tới.

Trong suốt quá trình thực hiện, đội ngũ triển khai dự án ISO luôn nhận được sự cam kết và hỗ trợ cao nhất từ Ban Lãnh Đạo cấp cao của Ngân hàng để thực hiện đúng theo các yêu cầu từ chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 đặt ra. Chứng nhận này đã góp phần khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, cũng như tạo niềm tin cho khách hàng-đối tác trong việc bảo mật tối đa thông tin, dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, chứng chỉ còn nâng cao nhận thức của toàn thể nhân viên Ngân hàng Shinhan trong vấn đề bảo mật thông tin với bối cảnh ngành tài chính đang số hóa mạnh mẽ,

Từ những ngày đầu có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 1993 cho đến nay, Ngân hàng Shinhan đã luôn tích cực xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) và an ninh bảo mật chất lượng cao; đầu tư triển khai cơ sở hạ tầng CNTT như: hệ thống thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, vận hành trung tâm dữ liệu chính và dự phòng; xây dựng và ban hành hệ thống chính sách, quy định, quy trình an toàn bảo mật hệ thống thông tin và áp dụng an toàn, phù hợp.

Kế hoạch tiếp theo, từ đây đến 2025, Ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì tiêu chuẩn ISO 27001 và nâng cấp lên phiên bản mới nhất - ISO/IEC 27001:2022 Bảo mật thông tin, An ninh mạng và Bảo vệ quyền riêng tư.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan cũng đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số toàn hàng, nhằm mang đến khách hàng những trải nghiệm tài chính “sáng tạo hơn, thân thiện hơn và bảo mật hơn” và hướng đến trở thành “Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam năm 2030”. Do đó, an toàn thông tin sẽ luôn là một yếu tố quan trọng để có thể phát triển các sáng kiến số nhằm đảm bảo quá trình Chuyển đổi số thành công và an toàn, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe doạ về an ninh thông tin ngày càng gia tăng.