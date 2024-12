Ngành Điện miền Nam sẵn sàng phương án đảm bảo điện phục vụ sản xuất hàng dịp Tết Nguyên đán 2025

Tại khu vực phía Nam - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế lớn, vào dịp cuối năm, các doanh nghiệp sẽ tăng cường năng lực sản xuất để đáp ứng đơn hàng của các đối tác cũng như cung ứng hàng hóa cho thị trường Tết 2025. Kéo theo đó, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất cũng tăng, với yêu cầu cao về chất lượng điện năng.

Để đáp ứng nhu cầu điện của khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chỉ đạo 21 Công ty Điện lực thành viên lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cung ứng đủ điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ thị trường, người tiêu dùng cuối năm 2024 và sản xuất hàng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; trong đó, đặc biệt ưu tiên các khách hàng sản xuất, các khách hàng chế biến sản phẩm phục vụ Tết, các khách hàng quan trọng được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Song song đó, EVNSPC cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường kiểm tra, khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết, nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy trong các điều kiện thời tiết cực đoan như mưa, bão...; Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị khi có công tác trên lưới điện; đồng thời đẩy mạnh sử dụng thiết bị sửa chữa điện nóng, vệ sinh cách điện không cắt điện.

EVNSPC và các đơn vị thành viên cũng sẵn sàng các phương án, vật tư, thiết bị, nhân lực xử lý nhanh các tình huống để cấp điện an toàn, ổn định cho các khách hàng; kiên quyết không để xảy ra mất điện gây gián đoạn hoạt động sản xuất…

Song song với việc đảm bảo điện phục vụ sản xuất cuối năm, EVNSPC đã sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện trong các dịp lễ Noel, nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2025. Theo đó, trong các dịp lễ, EVNSPC không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. Đặc biệt, Tổng công ty tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ.

Các Công ty Điện lực tiến hành kiểm tra, củng cố lưới điện; lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, lưu ý đặc biệt đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật.

Song song đó, các Công ty Điện lực phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây. Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, công an tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng; căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp nghỉ lễ. Song song đó, các đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh…