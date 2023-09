Nghệ An cho học sinh nghỉ học do mưa lớn

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày từ 25 - 26/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, nhiều trường buộc phải cho học sinh nghỉ học.

Tại huyện Quỳ Châu, tất cả trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ. Tình trạng ngập úng diễn ra tại nhiều địa bàn trên toàn huyện, kể cả khu vực thị trấn. Bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, do mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ từ khoảng hơn 2 giờ ngày 26/9, nhiều địa phương trên địa bàn đã bị ngập lũ, đặc biệt là các xã nằm dọc sông.

Địa bàn huyện Quế Phong có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, mưa sẽ kéo dài nhiều ngày. Do đó, từ chiều 26/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong đã có văn bản gửi các trường và cho phép hiệu trưởng chủ động cho học sinh nghỉ nếu điều kiện thời tiết không đảm bảo.

Ông Lữ Thanh Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, trong sáng 27/9, qua nắm bắt ban đầu, các trường tại các xã Quang Phong, Cắm Muộn, Châu Kim, Nậm Giải, Hạnh Dịch đã cho học sinh nghỉ học. Ở các địa phương còn lại, việc nghỉ học có thể diễn ra cục bộ nếu điểm trường bị chia cắt, không đi lại được.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu cho biết, ở những trường dọc sông, nhiều năm nay, công tác phòng, chống bão lũ đã được các trường chú trọng. Trước thời điểm mưa to và thủy điện xả lũ, phòng đã chỉ đạo các nhà trường di chuyển các đồ dùng, thiết bị dạy học lên chỗ cao.

Tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến hơn 8 giờ ngày 27/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Các huyện có số trường nghỉ học nhiều như: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Nguyên nhân chính là do mưa to và thủy điện xả lũ. Các huyện còn lại như: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, việc nghỉ học diễn ra cục bộ tại những địa bàn bị chia cắt.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các nhà trường, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết thêm, Sở đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường từ rất sớm trong việc chủ động phòng tránh mùa mưa lũ.

Tùy theo tình hình thực tế, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học và thông báo sớm để tránh việc học sinh vẫn đến trường. Các nhà trường cần phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để quản lý học sinh nghỉ học ở nhà tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trong mùa mưa lũ, Sở yêu cầu các trường chủ động trong việc di dời các phòng máy ở tầng 1 lên tầng trên hoặc đến những nơi cao để đảm bảo an toàn; rà soát lại cơ sở vật chất để tránh trường hợp mưa kéo dài bị sập tường.

Các nhà trường phân công người trực để phòng tránh nước lên bất ngờ, nhất là những vùng ven sông Lam hoặc có thủy điện xả nước; thường xuyên phối hợp với cơ quan y tế làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch, nhất là khi hiện nay bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát mạnh ở các nhà trường trước và sau lũ. Sau khi mưa lũ kết thúc, nhà trường tổ chức dạy học bù kiến thức nếu phải cho học sinh nghỉ học dài ngày.