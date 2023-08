Ngủ quên trên Tháp Eiffel vì say rượu

(Ngày Nay) - Hai du khách Mỹ đã không rời tháp Eiffel trước giờ đóng cửa, mà trải qua một đêm an giấc trên ngọn tháp cao chót vót này.

Cơ quan công tố Paris cho biết 2 người đàn ông này dường như đã ngủ quên trên Tháp Eiffel do say rượu. Theo Sete - công ty vận hành Tháp Eiffel, các nhân viên an ninh bảo vệ địa điểm tham quan này phát hiện họ đi lòng vòng trên tháp trước giờ mở cửa đón khách tham quan vào lúc 9h sáng hằng ngày.

Hiện cơ quan chức năng Pháp đã mời 2 người đàn ông này về trụ sở cảnh sát ở quận 7 của thủ đô Paris để làm việc. Sự việc hi hữu này đã khiến giờ mở cửa đón khách thăm quan tại Tháp Eiffel trong sáng 14/8 chậm khoảng 1 giờ.

Trước đó, trong ngày 12/8 vừa qua, tòa tháp biểu tượng của nước Pháp đã bị đe dọa đánh bom 2 lần khiến du khách phải sơ tán. Những lời đe dọa được đưa ra thông qua các bài đăng trên trang web trò chơi jeuxvideo.com và nền tảng liên lạc trực tuyến giữa người dân và cảnh sát - moncommissariat.fr.i. Hai ngày sau đó, 3 đồn cảnh sát ở thủ đô Paris cũng nhận thư điện tử dọa đánh bom Tháp Eiffel.

Tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1887 và hoàn thành hơn 2 năm sau đó. Với chiều cao hơn 300 m, tòa tháp trở thành một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, thu hút lượng lớn khách du lịch đến "kinh đô ánh sáng" Paris. Năm ngoái có 6,2 triệu lượt khách thăm quan công trình kiến trúc này