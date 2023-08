Người dân tố C99, T99 lừa đảo - Bài 4: Vicoland Group và VGS Group có soạn lại bổn cũ?!

(Ngày Nay) - C99 là công ty con của T99, thuộc sở hữu của Vicoland Group do ông Bùi Đức Long làm Chủ tịch. Ông Bùi Đức Long cũng trở thành Chủ tịch VGS Group vào tháng 7/2022. Mới đây, VGS Group đã bắt tay cùng Tập đoàn FLG Việt Nam, đơn vị sở hữu chuỗi California Fitness & Yoga để cho ra đời sản phẩm chuỗi golf công nghệ The Dragon Golf Club.

Lại huy động vốn lãi suất cao

Trước khi ông Bùi Đức Long trở thành Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ golf Việt Nam (VGS Group), Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính T99 (thuộc Vicoland Group) đã ký kết hợp tác và trở thành cổ đông chiến lược của VGS Group.

Tháng 4/2023, trên cương vị tân Chủ tịch VGS Group, ông Bùi Đức Long đã bắt tay hợp tác cùng Tập đoàn FLG Việt Nam trong giai đoạn đầu là 5 năm. Việc ký kết được thực hiện trực tiếp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ golf Việt Nam (VGS Invest, thuộc VGS Group) và Công ty TNHH Trung tâm Thể dục thể hình và Yoga California.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ cho ra đời chuỗi golf công nghệ The Dragon Golf Club được giới thiệu vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, áp dụng công nghệ mô phỏng golf tối tân với độ chính xác lên đến 99.99%, tích hợp các tiện ích cao cấp khác như: chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp, F&B, mua sắm, tổ chức hội nghị, triển lãm….

Trong hồ sơ năng lực, VGS Invest đặt mục tiêu thiết lập 10 CLB trong năm 2023 và hướng đến mở 100 CLB golf công nghệ The Dragon Golf Club trên khắp cả nước đến năm 2028. Doanh thu mỗi CLB khi đi vào hoạt động ước đạt 4 triệu USD (tương tương khoảng 96 tỷ đồng/năm). Câu lạc bộ đầu tiên của chuỗi có diện tích khai thác 1.000m2 gồm 2 tầng dự kiến sẽ ra mắt tại P.An Phú, TP.Thủ Đức vào tháng 6/2023.

VGS Invest và California Fitness & Yoga không công bố chi tiết về vốn đầu tư dự án. Theo tìm hiểu của phóng viên, tổng đầu tư cho một CLB The Dragon Golf Club là 65 tỷ đồng, trong đó vốn chủ đầu tư là 15 tỷ đồng (khoảng 23%), còn lại 50 tỷ đồng huy động.

Đơn vị đảm nhận phần huy động vốn hợp tác đầu tư là Công ty Cổ phần VGS Risemount Việt Nam, được thành lập ngày 26/4/2023, thời điểm VGS Group ký kết hợp tác với California Fitness & Yoga. Vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Cổ đông giữ 50% cổ phần là ông Lê Xuân Việt. Ông Việt trước đây là Giám đốc T99, hiện là cổ đông lớn và có mối quan hệ mật thiết với hệ thống cầm đồ này.

Theo trang Golfnews (thuộc VGS Group), kể từ cuối tháng 7/2023, ông Bùi Đức Long không còn là Chủ tịch VGS Group mà thay vào đó là ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ông Tuấn cũng là một cái tên gắn liền với T99. Ông Long trở thành cố vấn cấp cao cho Tập đoàn này sau một năm xuất hiện với tư cách là Chủ tịch HĐQT

Theo tài liệu mà phóng viên thu thập được, số tiền thấp nhất mà VGS Risemount Việt Nam nhận đầu tư vào The Dragon Golf Club An Phú là 100 triệu đồng, sau đó điều chỉnh giảm xuống còn tối thiểu 50 triệu đồng vào tháng 6/2023, cao nhất từ 10 tỷ đồng trở lên. Thời hạn đầu tư từ 3 đến 18 tháng với lãi suất từ 11% đến 16%/năm, gấp hai lần lãi suất ngân hàng.

Theo giới thiệu, đơn vị bảo lãnh khoản đầu tư vào The Dragon Golf Club là VGS Invest. Công ty VGS Invest được thành lập ngày 27/6/2022 (thời điểm ông Bùi Đức Long trở thành Chủ tịch VGS Group), vốn điều lệ 300 tỷ đồng trên cơ sở góp vốn của T99 Luxury (thuộc T99 Group) với 77% cổ phần, VGS Group 3% cổ phần, ông Nguyễn Quốc Hùng giữ 20% cổ phần.

Tất cả những thông tin về The Dragon Golf Club đều có mối quan hệ với T99 thuộc sở hữu của Vicoland Group. Hiện tại, CLB đầu tiên này vẫn chưa thể khai trương, nhân viên cho biết: “Đang nhập thiết bị”.

Theo ghi nhận của phóng viên, nơi đặt The Dragon Golf Club đầu tiên được thuê lại một phần toà nhà thuộc quản lý của Công ty Cổ phần địa ốc Thủ Thiêm, tại Khu đô thị An Phú – An Khánh, P.An Phú, TP.Thủ Đức. Phía trước dự án có gắn logo của VGS Group và Risemount Group, cửa chính khoá, nilon trên kính chưa gỡ. Bên trong là lộn xộn bàn ghế, ván gỗ, vật liệu xây dựng, thiết bị nhà vệ sinh.... Hiện không có dấu hiệu thi công.

Quốc hội điểm tên, Vicoland Group dính 500 tỷ đồng nợ rất xấu

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) là một trong các ngân hàng bị điểm tên với nhiều sai phạm trong hoạt động tín dụng. Thanh tra Chính phủ chỉ ra một loạt đối tác của VietABank đang có tình trạng kinh doanh bết bát, thua lỗ tại nhiều dự án, thậm chí nhiều khả năng mất thanh khoản. Trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà Vicoland (Vicoland Group).

Năm 2015, VietABank ký hợp đồng với Vicoland Group. Tài sản đảm bảo là: Quyền tài sản phát sinh từ Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế do Vicoland Group làm chủ đầu tư. Tháng 1/2016 dự án khởi công nhưng liên tục chậm tiến độ.

Ngày 23/8/2023, nhiều nhân viên cũ của Công ty Risemount Việt Nam (đã nghỉ) cho biết: "Chúng tôi là dân bất động sản, mất việc làm. Chúng tôi ký hợp đồng lao động với Risemount Việt Nam để huy động vốn cho The Dragon Golf Club. Nhưng nhiều anh chị khuyên cân nhắc với những dự án kiểu này. Hiện, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng lao động nên chúng tôi đã nghỉ và nhiều lần yêu cầu nhưng công ty thoái thác".

Mới đây, Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã chỉ đích danh dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải trong danh sách các dự án công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Tình hình tài chính của Vicoland Group liên tục lao dốc từ năm 2017. Tính đến thời điểm cuối tháng 5/2023, Vicoland Group đang còn khoản dư nợ tại Ngân hàng Việt Á là 500 tỷ đồng, nợ nhóm 5 (dư nợ có khả năng mất vốn). Trước đó, ngày 30/11/2020 khoản nợ này đã chuyển nhóm nợ sang nhóm 3; chuyển nhóm nợ 4 vào ngày 31/10/2021.

Với bức tranh tài chính bết bát như hiện nay và những gì đã xảy ra với C99, T99, liệu rằng bổn cũ có được Vicoland Group và VGS Group soạn lại khi triển khai dự án The Dragon Golf Club?!

“Siêu lừa” mô hình Ponzi

Bernard Madoff, nhân vật được xem là biểu tượng của gian lận tài chính đã kết thúc cuộc đời trong nhà tù liên bang Mỹ ở tuổi 82, trong lúc đang thụ án 150 năm tù giam vì tội lừa đảo.

Madoff nắm rõ quy luật tài chính nên chủ mưu lừa đảo theo mô hình Ponzi với giá trị lên đến 20 tỷ USD. Đây là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính nước Mỹ.

Người đàn ông này từng có một sự nghiệp lừng lẫy ở Phố Wall, trở nên nổi tiếng vì mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Madoff từng là Chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq hồi thập niên 90 và thụ hưởng cuộc sống xa hoa với mô hình này.

Mô hình Ponzi chỉ tồn tại được khi nguồn tiền được rót vào liên tục. Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, nhà đầu tư ồ ạt rút tiền cùng với đó là nguồn tiền đầu tư mới không có, Madoff không đủ tiền chi trả nên mô hình này sụp đổ và hành vi lừa đảo bị bại lộ.

Ông bị bắt cùng năm và thừa nhận đã tạo ra các báo cáo giao dịch giả mạo để tạo niềm tin với các nhà đầu tư và dùng tiền của nhà đầu tư đến sau để trả cho nhà đầu tư đến trước.