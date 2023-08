Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chương trình hòa nhạc “Đất nước niềm vui”

(Ngày Nay) - Tối 17/8, Chương trình hòa nhạc “Đất nước niềm vui” được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm - công trình văn hóa do Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đầu tư tại địa chỉ 40-40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đến dự buổi hòa nhạc có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Dự chương trình còn có đại biểu Hội cựu cán bộ Công an nhân dân Việt Nam, người có công với đất nước; các đồng chí thương binh, thân nhân các liệt sĩ, cựu chiến binh tiêu biểu; bác sĩ tiêu biểu trong phòng, chống dịch; nhà báo, thanh niên, sinh viên, phụ nữ, vận động viên thể thao tiêu biểu; người lao động xuất sắc và công dân ưu tú của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Chương trình hòa nhạc, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng, công tác chính trị (Bộ Công an), Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm cho biết, đây là buổi diễn đầu tiên từ khi Nhà hát Hồ Gươm được khánh thành. Chương trình hòa nhạc nhằm kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023).

Chương trình hòa nhạc “Đất nước niềm vui” do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn với sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji; sự tham gia của Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy (violin), Nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang (đàn bầu), Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung cùng các giọng ca: Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Bùi Thị Trang.

Trong phần 1 chương trình, các nghệ sĩ mang đến khán giả nhiều ca khúc cách mạng, ca ngợi Tổ quốc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước: “Người về đem tới niềm vui”, “Bài ca hy vọng”, “Đất nước tình yêu”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam!”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Người Hà Nội”, “Tự nguyện”. Đặc biệt, chương trình lần đầu tiên công diễn bản aria "Đàn bầu", sáng tác của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, do Nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang thể hiện. Phần 2 chương trình nối tiếp với những tác phẩm của các nhà soạn nhạc thế giới như Saint-Saens, Chopin...

Cũng trong khuôn khổ Chương trình, trong hai ngày 18 và 19/8, Nhà hát Hồ Gươm sẽ tổ chức Chương trình hòa nhạc quốc tế "Giao hưởng tháng Tám" trình diễn các tác phẩm kinh điển quốc tế và Chương trình hòa nhạc "Vang mãi bản hùng ca" trình diễn các tác phẩm về lực lượng Công an nhân dân.