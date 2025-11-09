Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần sau động đất độ lớn 6,7

(Ngày Nay) - Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội nhằm thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ xuất sắc.
(Ngày Nay) - Nền kinh tế cần phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiên quyết không lùi bước, không bi quan trước khó khăn; không chủ quan trước thuận lợi; kiên định mục tiêu đề ra.
(Ngày Nay) - Tối 7/11, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 13 và giúp chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trên 11.400 cán bộ, chiến sĩ đã được các đơn vị điều động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.
(Ngày Nay) - Thông tin về dự thảo Luật Phòng bệnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế Phạm Đức Mạnh cho biết dự thảo Luật Phòng bệnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa năm điều và sửa đổi 39 điều còn phù hợp của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
(Ngày Nay) - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có báo cáo về tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 10/2025, trong đó số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2025 đạt 1.732.942 lượt khách, tăng 11,3% so với tháng 9/2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.
(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.