Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần sau động đất độ lớn 6,7

(Ngày Nay) - Theo JMA, trận động đất xảy ra lúc 17h03 (15h03 giờ Hà Nội) tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Iwate và đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện sóng thần cao tới 1m dọc theo bờ biển khu vực.

Ngày 9/11, Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,7 ngoài khơi khu vực Thái Bình Dương phía Bắc nước này.

Theo thông báo, các nhà chức trách kêu gọi người dân đang ở trong biển lập tức lên bờ và tránh xa khu vực ven biển.

JMA khuyến cáo không tiếp cận biển hoặc các vùng ven bờ cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.

Hiện cảnh báo sóng thần đang được áp dụng cho tỉnh Iwate ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản.