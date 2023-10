Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình ở môi trường đa quốc gia

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho ba sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) và Phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Trong số đó, Nữ Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, người được triển khai thay thế Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương, đảm nhiệm vị trí Sỹ quan Huấn luyện Cao cấp tại Phái bộ UNISFA.

Là giảng viên khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng), Trung tá Hạnh chia sẻ được đứng trong hàng ngũ quân nhân mũ nồi xanh đối với chị là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề.

Thay mặt các sỹ quan được cử đi làm nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc đợt này, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc tới đến Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan liên quan đã luôn quan tâm, ủng hộ trong suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện, hỗ trợ để chị cùng các sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình có thể hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc là thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia, với nhiều khác biệt về lối sống, văn hóa, ngôn ngữ. Tính chất nhiệm vụ khá đa dạng, phức tạp, đòi hỏi có kiến thức về quân sự, chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về đối ngoại.

Do vậy, tất cả các sỹ quan được lựa chọn triển khai thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc đều được chuẩn bị kỹ về mọi mặt, như: có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ; có năng lực, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh cùng các sỹ quan còn được tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc thông qua các khóa học trong và ngoài nước.

Theo dự kiến, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh sẽ lên đường tới Phái bộ UNISFA vào đầu tháng 10/2023.

Trước khi lên đường, chị cùng các sỹ quan khác đã xây dựng kế hoạch công tác và được Chỉ huy Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam thông qua. Chị và đồng đội đã quán triệt, nắm vững yêu cầu chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí mà Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao.

“Bản thân tôi đây là lần triển khai thứ hai ở vị trí Sỹ quan Huấn luyện Cao cấp tại Phòng Huấn luyện tích hợp thuộc Sở Chỉ huy, nhưng tôi luôn chủ động trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp đi trước để có thể chuẩn bị tốt nhất và vận dụng sáng tạo các kỹ năng đã được huấn luyện. Đồng thời, tôi cũng cố gắng làm tốt công tác hậu phương gia đình cán bộ, tạo tâm lý yên tâm cho gia đình trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ,” Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh chia sẻ.

Thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh khẳng định chị cùng các sỹ quan sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định an ninh, an toàn của phái bộ, pháp luật nước sở tại để không làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng với các đồng đội, đồng nghiệp tại phái bộ, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh sẽ thường xuyên nghiên cứu kỹ tình hình địa bàn, khai thác, nắm bắt các nguồn tin để xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn; xử trí kịp thời các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Đồng thời, chị cùng các sỹ quan cá nhân và các quân nhân thuộc đội hình cấp đơn vị của Việt Nam đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Abyei tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam và hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới với bạn bè quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã cử 786 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở 3 phái bộ (tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei) và Trụ sở Liên hợp quốc, trong đó có 779 cán bộ Quân đội và 7 cán bộ Công an.

Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên hợp quốc, các sỹ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao, có nhiều sáng tạo; để lại nhiều ấn tượng rất tốt với lãnh đạo phái bộ, chỉ huy lực lượng quân sự và đồng nghiệp quốc tế bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao.