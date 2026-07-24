Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác phát triển nguồn nhân lực số

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 24/7 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tửthuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Đại diện hai bên tại buổi lễ ký kết hợp tác
Đại diện hai bên tại buổi lễ ký kết hợp tác

Tham dự sự kiện có ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; đại diện Nutifood và hàng trăm KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung số.

Góp phần chuẩn hóa năng lực của người làm nội dung số

Trong những năm gần đây, livestream và thương mại trên mạng xã hội đang trở thành phương thức phổ biến để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Sự phát triển này kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung số,…

Tuy nhiên, yêu cầu của thị trường không còn dừng ở khả năng thu hút lượt xem hay thúc đẩy bán hàng. Người làm nội dung số cần hiểu đúng sản phẩm, nắm được các quy định liên quan và chịu trách nhiệm đối với thông tin mình truyền tải.

Chính vì vậy, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số đã được triển khai dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, kết hợp nền tảng pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp từ cơ quan quản lý với kinh nghiệm thực tiễn từ Nutifood.

Chương trình đào tạo tập trung cung cấp kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử, an ninh mạng, quảng cáo, nghĩa vụ thuế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời bổ sung kỹ năng livestream, xây dựng nội dung và làm việc với doanh nghiệp.

Học viên đáp ứng các yêu cầu sau đào tạo sẽ được cấp chứng nhận có thông tin được xác thực bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và có thể được ghi nhận trên Cổng thông tin KOL quốc gia.

Đây không phải giấy phép hành nghề hay điều kiện bắt buộc để tham gia thị trường. Chứng nhận ghi nhận người học đã được trang bị kiến thức nền tảng để hoạt động bài bản, đúng quy định và có trách nhiệm.

Việc có cơ chế xác thực từ cơ quan quản lý cũng giúp tăng tính minh bạch, tạo thêm căn cứ để doanh nghiệp và nhãn hàng tham khảo khi lựa chọn KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, điểm đáng chú ý của chương trình là khả năng kết nối hoạt động đào tạo với kol.gov.vn - Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam do Cục chủ trì xây dựng, giao Trung tâm quản lý, vận hành.

“Giá trị của chương trình không chỉ dừng ở việc cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, mà hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối dữ liệu, đào tạo, doanh nghiệp và quản lý nhà nước”, ông Hải nhấn mạnh.

Nutifood đưa bài toán thực tiễn vào chương trình đào tạo

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác phát triển nguồn nhân lực số ảnh 1

Theo thỏa thuận, trong vai trò đối tác, Nutifood sẽ đưa kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo thông qua sản phẩm mẫu, tình huống điển hình, thực tế phát sinh khi hợp tác với KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung. Qua đó, học viên có cơ hội tiếp cận toàn bộ quy trình hợp tác với thương hiệu, từ tìm hiểu sản phẩm, tiếp nhận yêu cầu, kiểm chứng thông tin đến phát triển nội dung và xử lý các tình huống.

Việc đưa “bài toán thật, sản phẩm thật” vào đào tạo giúp học viên không chỉ biết quy định mà còn hiểu cách áp dụng kiến thức trong môi trường làm việc, từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nội dung đào tạo và những tiêu chuẩn doanh nghiệp đang đặt ra cho người làm nội dung số.

Đại diện Nutifood cho biết, một nhà sáng tạo nội dung phù hợp cần cân bằng ba yếu tố: khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn, hiệu quả kinh doanh và tính chính xác, minh bạch của thông tin. Khi uy tín cá nhân ngày càng gắn chặt với uy tín thương hiệu, trách nhiệm của KOL, KOC đối với người tiêu dùng cũng trở nên quan trọng hơn.

Việc đồng hành cùng chương trình thể hiện định hướng của Nutifood trong việc tham gia phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động thương mại trên mạng xã hội, thay vì chỉ tiếp cận KOL, KOC với vai trò đối tác truyền thông.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị đào tạo và Nutifood, chương trình được kỳ vọng góp phần hình thành đội ngũ nhà sáng tạo nội dung có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm; qua đó thúc đẩy hoạt động livestream, quảng cáo và kinh doanh trực tuyến phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn.

PV
Nutifood Thông tin điện tử

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
(Ngày Nay) - SJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 426 tỷ đồng trong năm 2025 dù doanh thu giảm hơn một nửa, tuy nhiên báo cáo tài chính vẫn nhận ý kiến ngoại trừ do kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng đối với một số vấn đề trọng yếu. Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với sức ép khi Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố trong vụ án hàng nghìn viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ.
Chuyên gia Nguyễn Phi Vân cho rằng AI không xóa sổ người lao động mà đang thay thế các tác vụ, đồng thời tạo ra nhiều nghề nghiệp mới.
AI "xóa sổ" tác vụ, không "xóa sổ" con người
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu, không chỉ ở việc thay thế một số tác vụ mà còn tạo ra nhiều vị trí công việc hoàn toàn mới. Theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân, "context engineer" (kỹ sư ngữ cảnh) là một trong những nghề tăng trưởng nhanh nhất năm 2026, dù gần như chưa tồn tại vào đầu năm 2025.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương
(Ngày Nay) - Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của hai nước.
Cấm nhập khẩu pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng). (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
(Ngày Nay) - Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ; pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng); thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...