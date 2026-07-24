Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác phát triển nguồn nhân lực số

(Ngày Nay) - Ngày 24/7 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tửthuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Tham dự sự kiện có ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; đại diện Nutifood và hàng trăm KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung số.

Góp phần chuẩn hóa năng lực của người làm nội dung số

Trong những năm gần đây, livestream và thương mại trên mạng xã hội đang trở thành phương thức phổ biến để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Sự phát triển này kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung số,…

Tuy nhiên, yêu cầu của thị trường không còn dừng ở khả năng thu hút lượt xem hay thúc đẩy bán hàng. Người làm nội dung số cần hiểu đúng sản phẩm, nắm được các quy định liên quan và chịu trách nhiệm đối với thông tin mình truyền tải.

Chính vì vậy, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số đã được triển khai dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, kết hợp nền tảng pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp từ cơ quan quản lý với kinh nghiệm thực tiễn từ Nutifood.

Chương trình đào tạo tập trung cung cấp kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử, an ninh mạng, quảng cáo, nghĩa vụ thuế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời bổ sung kỹ năng livestream, xây dựng nội dung và làm việc với doanh nghiệp.

Học viên đáp ứng các yêu cầu sau đào tạo sẽ được cấp chứng nhận có thông tin được xác thực bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và có thể được ghi nhận trên Cổng thông tin KOL quốc gia.

Đây không phải giấy phép hành nghề hay điều kiện bắt buộc để tham gia thị trường. Chứng nhận ghi nhận người học đã được trang bị kiến thức nền tảng để hoạt động bài bản, đúng quy định và có trách nhiệm.

Việc có cơ chế xác thực từ cơ quan quản lý cũng giúp tăng tính minh bạch, tạo thêm căn cứ để doanh nghiệp và nhãn hàng tham khảo khi lựa chọn KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, điểm đáng chú ý của chương trình là khả năng kết nối hoạt động đào tạo với kol.gov.vn - Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam do Cục chủ trì xây dựng, giao Trung tâm quản lý, vận hành.

“Giá trị của chương trình không chỉ dừng ở việc cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, mà hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối dữ liệu, đào tạo, doanh nghiệp và quản lý nhà nước”, ông Hải nhấn mạnh.

Nutifood đưa bài toán thực tiễn vào chương trình đào tạo

Theo thỏa thuận, trong vai trò đối tác, Nutifood sẽ đưa kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo thông qua sản phẩm mẫu, tình huống điển hình, thực tế phát sinh khi hợp tác với KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung. Qua đó, học viên có cơ hội tiếp cận toàn bộ quy trình hợp tác với thương hiệu, từ tìm hiểu sản phẩm, tiếp nhận yêu cầu, kiểm chứng thông tin đến phát triển nội dung và xử lý các tình huống.

Việc đưa “bài toán thật, sản phẩm thật” vào đào tạo giúp học viên không chỉ biết quy định mà còn hiểu cách áp dụng kiến thức trong môi trường làm việc, từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nội dung đào tạo và những tiêu chuẩn doanh nghiệp đang đặt ra cho người làm nội dung số.

Đại diện Nutifood cho biết, một nhà sáng tạo nội dung phù hợp cần cân bằng ba yếu tố: khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn, hiệu quả kinh doanh và tính chính xác, minh bạch của thông tin. Khi uy tín cá nhân ngày càng gắn chặt với uy tín thương hiệu, trách nhiệm của KOL, KOC đối với người tiêu dùng cũng trở nên quan trọng hơn.

Việc đồng hành cùng chương trình thể hiện định hướng của Nutifood trong việc tham gia phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động thương mại trên mạng xã hội, thay vì chỉ tiếp cận KOL, KOC với vai trò đối tác truyền thông.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị đào tạo và Nutifood, chương trình được kỳ vọng góp phần hình thành đội ngũ nhà sáng tạo nội dung có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm; qua đó thúc đẩy hoạt động livestream, quảng cáo và kinh doanh trực tuyến phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn.