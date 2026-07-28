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"Ông hoàng" truyện trinh thám Nhật Bản qua đời

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Nhà văn trinh thám nổi tiếng Nhật Bản, ông Keigo Higashino, đã qua đời ở tuổi 68, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng độc giả trên khắp châu Á.
"Ông hoàng" truyện trinh thám Nhật Bản qua đời

Trong thông báo ngày 27/7, nhà xuất bản Kodansha cho biết nhà văn Keigo Higashino qua đời vào sáng sớm 23/7 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. Ông hưởng thọ 68 tuổi.

Ông Keigo Higashino sinh ngày 4/2/1958 tại thành phố Osaka. Kể từ khi ra mắt văn đàn năm 1985 với tiểu thuyết "After School" (tựa Việt: Sau giờ học), ông đã sáng tác hơn 100 đầu sách, phần lớn được dịch ra nhiều ngôn ngữ và chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình cũng như sân khấu.

Trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông có "The Devotion of Suspect X" (tựa Việt: Phía sau nghi can X), "Under the Midnight Sun" (tựa Việt: Bạch dạ hành), "The Miracles of the Namiya General Store" (tựa Việt: Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya), và loạt tiểu thuyết trinh thám Thanh tra Kaga Kyoichiro. Cuốn tiểu thuyết mới nhất "Eternal Memory" (tạm dịch: Ký ức vĩnh hằng) dự kiến phát hành ngày 5/8 tới. Những câu chuyện của ông không chỉ hấp dẫn bởi những vụ án hóc búa, mà còn chạm tới những góc khuất trong tâm lý con người, những lựa chọn mang tính đạo đức và những nỗi niềm rất đời thường.

Trong sự nghiệp sáng tác, ông Keigo Higashino đã giành được nhiều giải thưởng văn học uy tín của Nhật Bản, nổi bật là Giải Edogawa Ranpo (1985), Giải thưởng Hội Nhà văn trinh thám Nhật Bản (1999) và Giải Naoki (2006). Ông cũng được trao Huân chương Ruy băng tím năm 2023 vì những đóng góp cho văn học và từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn trinh thám Nhật Bản giai đoạn 2009-2013.

Văn nghiệp của ông Keigo Higashino cũng ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Năm 2012, cuốn "Phía sau nghi can X" từng được đề cử Giải Edgar của Hội Nhà văn trinh thám Mỹ ở hạng mục Tiểu thuyết xuất sắc nhất. Năm 2019, tác phẩm "Newcomer" (tựa Việt: Người mới đến) được đề cử Giải International Dagger của Hiệp hội Nhà văn trinh thám Anh (CWA). Ông được ghi nhận là nhà văn Nhật Bản đầu tiên có tác phẩm được đề cử ở cả 2 giải thưởng trinh thám quốc tế này.

Sự ra đi của ông Keigo Higashino khép lại hành trình sáng tác của một trong những tên tuổi lớn của văn học trinh thám Nhật Bản. Tuy nhiên, những câu chuyện ông để lại sẽ tiếp tục sống trong lòng nhiều thế hệ độc giả.

PV
Nhà văn Nhật Bản truyện trinh thám Keigo Higashino độc giả châu Á

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