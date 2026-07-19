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Phản ứng của Triều Tiên trước việc Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác quân sự

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Triều Tiên cho rằng việc mở rộng hợp tác quân sự ba bên có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Triều Tiên ngày 18/7 đã bày tỏ quan ngại việc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự ba bên, cho rằng các hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.

Trong tuyên bố do Bộ Quốc phòng Triều Tiên công bố, người phát ngôn cơ quan này cáo buộc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác quân sự vì các mục tiêu địa chính trị, đồng thời phản đối kế hoạch tiếp tục cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Edge (Lá chắn Tự do) và các hoạt động quân sự chung khác giữa ba nước.

Freedom Edge là cuộc tập trận quân sự đa lĩnh vực thường niên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, được triển khai từ năm 2024 nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trên nhiều lĩnh vực như hải quân, không quân, phòng thủ tên lửa, tác chiến chống ngầm và an ninh mạng.

Triều Tiên cho rằng việc mở rộng hợp tác quân sự ba bên có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng, trong đó có lực lượng răn đe hạt nhân, nhằm đối phó với những gì Bình Nhưỡng gọi là các mối đe dọa an ninh.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ngày 15/7 tại Washington giữa Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Theo đó, ba bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh và triển khai các cuộc tập trận chung, trong đó có Freedom Edge, nhằm tăng cường khả năng phối hợp ứng phó các thách thức an ninh trong khu vực.

PV
Triều Tiên Hàn-Mỹ-Nhật hợp tác quân sự

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