Phim lấy chủ đề nội chiến "càn quét" rạp chiếu Mỹ

Theo số liệu của công ty thống kê điện ảnh Comscore, "Civil War" đạt doanh thu 25,7 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Đây là phim mở màn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của hãng A24 - có trụ sở tại New York (trước đó là "Annihilation" năm 2018 với mở màn 11 triệu USD).

Thành tích này đã giúp "Civil War" đánh bại các bộ phim có chủ đề tương tự về câu chuyện nước Mỹ đang gặp hiểm nguy. Phim vượt doanh thu mở màn của "Zero Dark Thirty" do Kathryn Bigelow đạo diễn (24,4 triệu USD), "World Trade Center" của Oliver Stone (18,7 triệu USD)…

Có kinh phí sản xuất 50 triệu USD, "Civil War" do Alex Garland viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Nick Offerman và Jesse Plemons. Khẳng định nguồn cảm hứng điện ảnh thường đến từ những chủ đề nóng và đang được xã hội quan tâm, Alex Garland thể hiện phong cách làm phim độc đáo của mình khi đặt khán giả vào trung tâm cơn ác mộng của Mỹ.

Lấy bối cảnh giả tưởng về một tương lai gần, phim theo chân một nhóm phóng viên quả cảm đi khắp nước Mỹ, trong bối cảnh cuộc nội chiến lần thứ hai đang leo thang nhanh chóng và nhấn chìm cả nước trong chia rẽ và bạo lực.

Độ tàn khốc của xung đột được tái hiện qua những bức hình do các phóng viên ghi lại, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của báo chí đối với cuộc sống và trong các giai đoạn lịch sử. Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có tới 48% số người xem "Civil War" tò mò về phần phim tiếp theo.

Xếp sau "Civil War" là bộ phim về quái thú "Godzilla x Kong: The New Empire" với 15,4 triệu USD ở tuần thứ 3 ra rạp. Sau 2 tuần giữ vi trí đầu bảng, tác phẩm do Warner Bros. và Legendary Pictures phối hợp thực hiện đạt tổng doanh thu tại Bắc Mỹ là 157,9 triệu USD.

Kế đến là bộ phim hài siêu nhiên "Ghostbusters: Frozen Empire" của Sony Pictures, đạt doanh thu 5,7 triệu USD trong tuần thứ 4 công chiếu, qua đó nâng tổng doanh thu nội địa lên 96,9 triệu USD.