Phú Quốc liên tiếp lọt top những điểm đến tốt nhất thế giới 2024

Ngày 6/11, Travel Lemming – website hướng dẫn du lịch trực tuyến với hơn 10 triệu độc giả hàng năm vừa công bố 50 điểm đến tốt nhất của thế giới năm 2024. Phú Quốc đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Để lọt vào top 50 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới thường niên của Travel Lemming, điểm đến đã phải qua nhiều tiêu chí lựa chọn khắt khe của đội ngũ chuyên gia du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách cho năm 2024 hướng đến những địa điểm mới, phù hợp với chuyến đi dài ngày, du lịch chậm và bền vững sau một năm 2023 “bùng nổ” xu thế du lịch trả thù.

Theo Travel Lemming, đảo Ngọc của Việt Nam “vẫy gọi” du khách quốc tế với chính sách miễn thị thực và các khu nghỉ dưỡng nằm bên những bãi biển đẹp nhất thế giới. Ngoài “đặc sản” là những bờ cát trắng mịn, Phú Quốc còn chiêu đãi du khách những chiều hoàng hôn đỏ rực, biến bầu trời trở thành một lăng kính vạn hoa đầy màu sắc.

Những trải nghiệm được website du lịch gợi ý khi tới Phú Quốc là đi cáp treo Hòn Thơm, lặn ngắm san hô, ngắm hoàng hôn. Vườn quốc gia Phú Quốc, vịnh biển tuyệt đẹp ở Nam đảo với Bãi Kem, Mũi Ông Đội… là điểm tham quan không thể bỏ qua.

“Hòn đảo lớn nhất Việt Nam là viên ngọc ẩn dành cho những du khách đam mê thiên nhiên và nghỉ dưỡng sang trọng. Phú Quốc có những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, ngành nuôi ngọc trai nổi tiếng và khung cảnh hoàng hôn ngoạn mục bậc nhất thế giới”, Travel Lemming mô tả. Tác giả bài viết cũng chia trải nghiệm tại Phú Quốc thành 2 phần: khám phá thiên nhiên và nghỉ dưỡng tại những resort đẳng cấp nhất thế giới. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort được gợi ý, với chủ đề độc đáo- khuôn viên của một trường đại học Pháp giả tưởng vào thế kỷ 19.

Một ưu điểm khác giúp Phú Quốc lọt danh sách khi là điểm đến duy nhất ở Việt Nam được áp dụng chính sách thị thực đặc thù với nhiều ưu việt, khi người nước ngoài nhập cảnh được miễn thị thực và thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

Không chỉ Travel Lemming, chỉ sau vài ngày, Travel Off Path – chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ đã gọi tên Phú Quốc trong top 6 điểm đến hàng đầu thế giới cho năm 2024. Chuyên trang này ví Phú Quốc là “viên ngọc thô của Đông Nam Á”, gọi đây là nơi hoàn hảo để tận hưởng trọn vẹn nhất những gì mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khu vực này. Với gần 150 km đường bờ biển với những bãi cát trắng mịn và màu nước trong như ngọc lam, Phú Quốc là thiên đường nhiệt đời với khí hậu luôn ấm áp.

Vào tháng 10 năm nay, Travel Off Path cũng chọn Phú Quốc nằm ở vị trí số 1 trong danh sách bốn hòn đảo ở Đông Nam Á tuyệt vời nhất cho những chuyến du lịch một mình. Khách du lịch solo được gợi ý “giết” thời gian với các hoạt động như đi cáp treo tới đảo Hòn Thơm để ngắm biển, bơi lội, chèo kayak… Du khách tới Phú Quốc cũng sẽ cảm thấy thoải mái khi đi dạo vào ban đêm do hòn đảo rất an toàn.

Việc được gọi tên liên tục trong danh sách các điểm đến tốt nhất năm 2024 của truyền thông quốc tế đã cho thấy Phú Quốc ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ du lịch thế giới. Trước đó, vẻ đẹp của các bãi biển tại Phú Quốc cũng đã được báo chí quốc tế ca ngợi và vinh danh, đặc biệt là các bãi biển ở khu vực Nam đảo. Bãi Kem từng được vinh danh là một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh năm 2018, do Công ty du lịch Flight Network (Canada) bình chọn. Năm 2015, CN Traveler từng bình chọn Bãi Sao vào danh sách 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, bên cạnh những điểm đến tên tuổi trên thế giới như Fiji, Maldives… Cuối năm 2021, tờ Le Figaro giới thiệu Bãi Sao là một trong 7 trải nghiệm đáng giá bậc nhất khi đến Việt Nam.

Mới đây, ngày 7/11, “kinh thánh của giới xê dịch” Lonely Planet cũng đăng tải bài viết gợi ý 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà du khách nên trải nghiệm, trong đó có Phú Quốc. Theo mô tả của Lonely Planet, đảo Ngọc đã nhanh chóng “chuyển mình” từ một hòn đảo ngủ quên thành một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua với các du khách nước ngoài và những người yêu ánh nắng. Một số gợi ý trải nghiệm của Lonely Planet tới du khách là đi cáp treo dài 8km từ Sunset Town đến đảo Hòn Thơm để ngắm biển Phú Quốc từ trên cao, hay đi tour tới 3 hòn đảo hoang sơ ở phía Nam.