PV GAS Ca Mau: 19 năm ghi dấu hành trình trưởng thành

Không khí của ngày kỷ niệm không chỉ gợi lại chặng đường đã qua, mà còn là dịp cán bộ công nhân viên (CBCNV) có dịp cùng trao đổi về đổi mới, an toàn và phát triển bền vững – các trụ cột quan trọng trong chiến lược vận hành của Công ty giai đoạn tiếp theo.

Dấu ấn hành trình trưởng thành (2006 – 2025)

Năm 2025 đánh dấu những cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của PV GAS CA MAU, với loạt thành tích ấn tượng trong quá trình vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả hệ thống khí PM3 – Cà Mau cùng Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau.

Cụ thể, PV GAS CA MAU đã duy trì 19 năm liên tục vận hành an toàn toàn bộ hệ thống; chính thức tiếp nhận 30 tỷ mét khối khí thương mại vào ngày 13/4/2025; và hoàn thành sản xuất 1 triệu tấn LPG vào ngày 05/6/2025.

Những thành quả này là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị vững vàng, sự điều hành bền bỉ và tinh thần phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận – tạo nên nền tảng vững chắc cho những bước tiến mới trong chặng đường phát triển của PV GAS CA MAU.

Gắn kết với môi trường – Một phần trong chiến lược phát triển dài hạn

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 03/7/2025, tập thể CBCNV PV GAS CA MAU đã tham gia chương trình trồng 500 cây hoàng yến dọc tuyến đường công vụ. Trồng cây không chỉ mang ý nghĩa cải tạo cảnh quan mà còn là bước đi cụ thể trong việc tích hợp các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) vào hoạt động hằng ngày, thể hiện nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc xanh mát, hài hòa, bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng.

“Đổi mới – Thích ứng” – Chủ đề xuyên suốt Hội nghị AT-SK-MT 2025

Chiều cùng ngày, PV GAS CA MAU tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) năm 2025, nhìn lại năm 2024 vừa qua và 6 tháng đầu năm 2025 với chủ đề “Đổi mới – Thích ứng”. Đây là dịp để PV GAS CA MAU tổng kết toàn diện công tác an toàn vận hành, bảo vệ môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn trong 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, PV GAS CA MAU ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Công ty tiếp tục duy trì tuyệt đối 5 tiêu chí an toàn không vi phạm, bao gồm: không tai nạn lao động, không gián đoạn cấp khí, không sự cố cháy nổ, không sự cố môi trường và không mất an ninh công trình khí. Hệ thống PM3 và Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau đạt 100% độ tin cậy và sẵn sàng, cho thấy hiệu quả vận hành ổn định, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, văn hóa an toàn tại PV GAS CA MAU tiếp tục được củng cố và lan tỏa sâu rộng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã ghi nhận 2.930 thẻ STOP, 313 sáng kiến Kaizen – tăng 16,6% so với cùng kỳ, cùng 658 ý kiến cải tiến đến từ mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Những kết quả này khẳng định tinh thần đổi mới, chủ động và gắn kết của tập thể người lao động PV GAS CA MAU trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và bền vững.

Góc nhìn từ thực tiễn – Tham luận chuyên môn từ các bộ phận

Hội nghị cũng ghi nhận những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo thông qua hai bài tham luận tiêu biểu. Đại diện Đoàn Thanh niên Công ty trình bày tham luận với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong – Chung tay giảm phát thải, xây dựng tín chỉ carbon”, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như giảm tiêu thụ năng lượng, tối ưu vận hành để hạn chế khí đốt thừa và nghiên cứu lộ trình tham gia thị trường tín chỉ carbon. Tham luận đã thể hiện tư duy tích cực, tinh thần trách nhiệm và vai trò chủ động của lực lượng trẻ trong việc hiện thực hóa các tiêu chí ESG tại đơn vị.

Bên cạnh đó, tham luận “An toàn – Chìa khóa thành công trong công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC)” do đại diện Phòng Kỹ thuật trình bày đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ đợt BDSC dừng khí năm 2024. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các bước từ lập kế hoạch, cấp phép làm việc đến giám sát hiện trường đã giúp Công ty rút ngắn đáng kể thời gian bảo dưỡng tại cả hệ thống PM3 và Nhà máy, đồng thời đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn. Tham luận nhấn mạnh vai trò của một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng về an toàn, tiến độ và hiệu quả – yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng công việc.

Kết nối nội bộ – Lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe

Ngoài các hoạt động sôi nổi tổ chức tập trung trên, Đoàn Thanh niên Công ty cũng đã phát động Giải chạy bộ TOGETHER WE RUN (lần 2) – hoạt động nhằm khuyến khích thói quen rèn luyện thể chất, tăng cường kết nối nội bộ và lan tỏa tinh thần tích cực hướng tới ngày truyền thống của đơn vị. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo CBCNV ở nhiều bộ phận, từ lực lượng sản xuất trực tiếp đến khối văn phòng, góp phần tạo nên một không khí gắn kết và nhiều năng lượng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Vững vàng hôm nay, sẵn sàng cho ngày mai!

Ngày 03/7/2025 khép lại với chuỗi sự kiện đáng nhớ, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển Công ty. Từ những cột mốc ấn tượng trong sản sản xuất, những mầm xanh được ươm trồng, đến những cam kết mạnh mẽ về an toàn và đổi mới – tất cả tạo nên một giai điệu của khát vọng và tự hào.

Đây chính là cơ sở vững chắc để tập thể PV GAS CA MAU tiếp tục tiến bước trong tương lai, khẳng định thông điệp đã được lan tỏa: "Khí Cà Mau: Vững vàng hôm nay, sẵn sàng cho ngày mai."