PV GAS đồng chủ trì Hội thảo “Vietnam Australia Hydrogen Workshop – H2 Mobility & Decentralised System”

Hội thảo cũng mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Australia , trong đó có PV GAS và các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Tham dự Hội thảo, có đại diện Lãnh sự quán Australia tại TP.HCM và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia tại Việt Nam (Austrade Vietnam); các đại biểu đến từ Hội đồng Hydrogen Australia (AHC) và Hội đồng Năng lượng Thông minh (SEC); các thành viên của Câu lạc bộ Vietnam ASEAN Hydrogen (VAHC), gồm các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng (trong đó có các đơn vị thành viên của Petrovietnam); các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải, du lịch, xây dựng, sản xuất hàng hóa; các định chế tài chính xanh và quỹ khí hậu; các đơn vị quan tâm trong nước và quốc tế, các chuyên gia hàng đầu từ Việt Nam và Australia.

Chủ trì Hội thảo gồm có: ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc PV GAS, ông Lê Ngọc Ánh Minh – Chủ tịch VAHC, bà Rebecca Ball - Ủy viên cấp cao của Austrade Vietnam, ông Clint Butler – Giám đốc Kinh doanh Quốc tế Công ty Pure Hydrogen.

Hydro phát thải thấp nói chung và hydro xanh nói riêng đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển dịch năng lượng nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, giúp thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng khí hậu. Việc giảm phát thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải hiện nay có thể đạt được bằng cách chuyển sang năng lượng tái tạo. Tuy nhiên sản xuất, cung cấp điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió và năng lượng mặt trời không ổn định, nên cần có các giải pháp về lưu trữ, vận chuyển đáng tin cậy, phát thải thấp và có quy mô lớn. Hydro xanh cung cấp các khả năng này theo cách gần như lý tưởng do quá trình sử dụng không phát thải thêm CO2. Ngoài ra, hydro cũng được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều ngành nghề khác nhau. Việt Nam với tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi) có lợi thế lớn để triển khai các dự án sản xuất, cung cấp hydro xanh không chỉ cho thị trường trong nước mà còn có khả năng xuất khẩu.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã khẳng định: Là doanh nghiệp khí hàng đầu tại Việt Nam, PV GAS tự hào đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng sạch từ nguồn khí tự nhiên, đảm bảo an ninh năng lượng của Quốc gia trong hơn ba thập kỷ qua, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Đối mặt với xu thế chuyển dịch năng lượng, PV GAS cũng xây dựng tầm nhìn và nỗ lực hành động để hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong sản xuất và cung cấp năng lượng xanh, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về trung hòa carbon, trong đó hydro phát thải thấp là một lĩnh vực cốt lõi trong chiến lược phát triển của PV GAS.

Hội thảo đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, giáo dục và đào tạo; xây dựng các tiêu chuẩn an toàn trong ngành công nghiệp hydro; hỗ trợ tài chính cho các dự án chuyển dịch xanh. Hội thảo cũng trao đổi khả năng thiết lập chuỗi cung ứng hydro giữa Việt Nam và Australia bằng cách khai thác thế mạnh của công nghệ Australia, tài chính xanh và nguồn lực của Việt Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về hydro phát thải thấp cho giao thông vận tải và các hệ thống sản xuất, cung cấp hydro xanh phân tán. Mục tiêu là thiết lập một loạt các dự án trình diễn về giao thông, vận tải sử dụng nhiên liệu hydro phát thải thấp và hệ thống thống sản xuất, cung cấp hydro xanh phân tán tại Việt Nam để từng bước phát triển thị trường hydro phát thải thấp tại Việt Nam cũng như tại Australia.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Ban Kỹ thuật sản xuất của PV GAS cũng đã trình bày tham luận về định hướng phát triển xanh của PV GAS, trong đó nhấn mạnh việc tận dụng hạ tầng đường ống dẫn khí để vận chuyển và cung cấp hydro phát thải thấp là vấn đề quan trọng trong giai đoạn đầu phát triển thị trường hydro tại Việt Nam, nhằm thực hiện “Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, được ban hành theo Quyết định 165/QĐ-TTg ngày 07/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tham luận cũng giới thiệu về dự án thử nghiệm sản xuất, cung cấp hydro xanh quy mô nhỏ cho các khách hàng công nghiệp mà PV GAS đang thực hiện.

Là đơn vị đồng chủ trì tổ chức Hội thảo, PV GAS tự hào mang đến một diễn đàn thú vị quy tụ các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo các doanh nghiệp có cùng mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch xanh. Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam và Australia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và xây dựng những mối quan hệ hợp tác hiệu quả để triển khai lĩnh vực mới đầy thách thức, đồng thời khai phá tiềm năng to lớn của hydro phát thải thấp trong lĩnh vực giao thông và các hệ thống năng lượng phân tán.

Hội thảo chính là sự kiện quan trọng thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp hydro của doanh nghiệp Việt Nam và Australia.