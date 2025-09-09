PV GAS và Petronas tăng cường trao đổi hợp tác chiến lược toàn diện

(Ngày Nay) - Ngày 03/9/2025 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - ông Phạm Văn Phong, cùng Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phúc Tuệ và lãnh đạo các Ban chuyên môn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas). Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí cởi mở, tin cậy và hợp tác, tiếp tục đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hợp tác bền chặt giữa hai doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc PV GAS, đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Petronas vì mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu dài với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nói chung và PV GAS nói riêng. Ông nhấn mạnh, với những nền tảng hợp tác đã được gây dựng nhiều năm qua, cộng hưởng với vị trí địa lý thuận lợi và chiến lược phát triển tương đồng, hai bên có nhiều cơ hội để mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong tương lai.

PV GAS khẳng định nhu cầu LNG của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, cả ở hợp đồng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trên cơ sở đó, PV GAS đề nghị Petronas tăng cường hỗ trợ thông qua hợp đồng theo chuyến (spot) và hợp đồng định hạn (term) bắt đầu từ năm 2026, đặc biệt gói mua sắm LNG định hạn vừa được phát hành. Bên cạnh đó, PV GAS cũng mong muốn Petronas nghiên cứu khả năng bổ sung nguồn khí cho hệ thống đường ống PM3 - Cà Mau, Trung tâm phân phối khí Cà Mau và xem xét mở rộng hợp tác đầu tư vào các dự án LNG quốc tế trong tương lai. Những đề xuất này thể hiện rõ cam kết của PV GAS trong việc thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài và bền vững với Petronas, cùng đóng góp cho an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam.

Phía Petronas khẳng định và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, bền vững với Petrovietnam và PV GAS. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác (MOC) đã ký kết giữa Petrovietnam và Petronas, hai bên hiện đang tích cực triển khai nhiều hoạt động phối hợp, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Petronas ghi nhận và đánh giá PV GAS là đối tác uy tín, tin cậy trong nhiều năm qua, đặc biệt là sự hợp tác thành công trong thương vụ LNG đầu tiên giữa hai bên vào Quý I/2025. Petronas nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng PV GAS thúc đẩy hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng khu vực.

Buổi làm việc kết thúc trong tinh thần hợp tác, cởi mở và chân thành. PV GAS và Petronas nhất trí tiếp tục tăng cường kết nối, mở rộng các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực LNG và năng lượng, trên cơ sở gắn kết lợi ích kinh tế với an ninh năng lượng quốc gia. Đây không chỉ là bước đi khẳng định quyết tâm đồng hành phát triển, mà còn là lời cam kết cho một chặng đường hợp tác lâu dài, bền vững – nơi cả PV GAS và Petronas cùng nhau mở ra tương lai xanh, an toàn và thịnh vượng cho ngành năng lượng.