Kho LPG nổi – biểu tượng của PV GAS tại miền Bắc

(Ngày Nay) - Tháng 7/2021, kho LPG nổi chính thức đi vào hoạt động tại khu neo Diêm Điền, tỉnh Hưng Yên (trước đây thuộc Thái Bình), đánh dấu một bước tiến chiến lược của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trong việc củng cố vị thế số 1 trên thị trường cung ứng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại miền Bắc. Đây là kho LPG nổi đầu tiên tại khu vực, được giao cho Chi nhánh Khí Hải Phòng (PV GAS HAI PHONG) trực tiếp quản lý, vận hành.

Những ngày đầu tiếp nhận kho nổi, đội ngũ vận hành phải đối mặt với hàng loạt thử thách. Đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, nhiều địa phương áp dụng giãn cách xã hội, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm mạnh. Điều kiện làm việc trên kho nổi cũng không hề đơn giản: sóng gió khắc nghiệt, thời tiết thay đổi thất thường và yêu cầu kỹ thuật khắt khe cho từng công đoạn vận hành.

Với tinh thần “khó khăn gấp đôi – nỗ lực gấp ba”, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân của PV GAS HAI PHONG đã bám sát công việc từng giờ, từng ngày, đảm bảo mọi quy trình diễn ra tuyệt đối an toàn. Đối với họ, kho nổi không chỉ là một công trình mới, mà còn là “ngôi nhà thứ hai” – nơi từng giọt mồ hôi, từng giờ thức trắng đều hướng tới mục tiêu chung: đảm bảo nguồn cung LPG ổn định, kịp thời cho thị trường miền Bắc. Có những ca trực giữa đêm sóng lớn, có những lần xử lý tình huống khẩn cấp dưới áp lực thời gian và an toàn, nhưng tất cả đều được vượt qua bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tính đến nay, sau hơn 4 năm vận hành, kho nổi đã trở thành minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và sự kiên định của lãnh đạo PV GAS trong hành trình phát triển bền vững. Kho nổi này không chỉ giúp rút ngắn thời gian giao hàng, chủ động nguồn cung ngay cả trong điều kiện thời tiết cực đoan, mà còn thể hiện quyết tâm của PV GAS trong việc triển khai thành công mô hình kinh doanh tích hợp và vận chuyển đa phương thức.

Với vị trí chiến lược, khả năng vận hành an toàn và hiệu quả, kho nổi đã trở thành điểm tựa quan trọng cho chuỗi cung ứng LPG tại miền Bắc, góp phần đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho sản xuất công nghiệp và đời sống sinh hoạt của khu vực này.

Hơn cả một công trình hạ tầng hiện đại, đây còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, chủ động và dám nghĩ – dám làm của PV GAS, của tinh thần bền bỉ, trách nhiệm và sự tận tâm của những con người đang ngày đêm canh giữ “mạch chảy” năng lượng. Trong thời gian tới, PV GAS sẽ tiếp tục tối ưu công tác vận hành, mở rộng năng lực tiếp nhận, đa dạng hóa phương thức vận chuyển, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp năng lượng xanh cho đất nước, đặc biệt tại khu vực miền Bắc của Việt Nam.