3 năm liên tiếp VNPT được công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số chất lượng tốt nhất

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ công bố kết quả Khảo sát và Đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 do Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 30/12/2025, VNPT tiếp tục được công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số có chất lượng tốt nhất.
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC trao nhận chứng nhận Giải pháp chữ ký số được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025 cho đại diện VNPT.
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC trao nhận chứng nhận Giải pháp chữ ký số được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025 cho đại diện VNPT.

Theo kết quả công bố, VNPT CA và VNPT SmartCA của VNPT nằm trong Top 5 giải pháp chữ ký số được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025. Đồng thời, VNPT-CA cũng được ghi nhận là CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2025. Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp VNPT được vinh danh ở các tiêu chí quan trọng nhất gồm chất lượng dịch vụ, thị phần và giá, khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trên thị trường chữ ký số Việt Nam.

Bộ chỉ số CA-Index năm 2025 được NEAC tiếp tục hoàn thiện, bổ sung thêm nhiều tiêu chí phản ánh sát thực tiễn sử dụng. Khảo sát ghi nhận hơn 1.000 phản hồi hợp lệ từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Kết quả cho thấy chữ ký số đang trở thành công cụ thiết yếu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh khi các thủ tục thuế, hóa đơn, bảo hiểm, ngân hàng ngày càng được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

Với VNPT SmartCA, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể ký số mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại, không cần USB Token hay thiết bị chuyên dụng. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành, hạn chế sai sót trong các giao dịch điện tử như kê khai thuế, phát hành hóa đơn điện tử, ký hợp đồng, giao dịch ngân hàng những nghiệp vụ diễn ra thường xuyên trong hoạt động kinh doanh.

Là giải pháp ký số từ xa đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, chữ ký số VNPT đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi, bao gồm Module kích hoạt ký số (Signature Activation Module), giúp VNPT đảm bảo an toàn dữ liệu, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi thực hiện các giao dịch có giá trị pháp lý.

Đáng chú ý, VNPT-CA là đơn vị đầu tiên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an ninh, an toàn để kết nối và cung cấp dịch vụ ký số từ xa VNPT SmartCA trên VNeID. Theo đó, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể đăng ký, khởi tạo và sử dụng chữ ký số trực tiếp trên VNeID, phục vụ ký các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến miễn phí, đơn giản và thuận tiện.

Hiện nay, VNPT SmartCA đã tích hợp với hơn 2.000 hệ thống, ứng dụng, bao gồm các Cổng dịch vụ công, hệ thống Thuế, Hải quan, Bảo hiểm, cùng các nền tảng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, ngân hàng, tài chính. Giải pháp đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế, từ ký hồ sơ thuế, hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh, đến ký hợp đồng, giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi số hiệu quả, VNPT tiếp tục triển khai chính sách miễn phí khởi tạo và ký số trên Cổng dịch vụ công, cùng nhiều gói cước ưu đãi ký số không giới hạn. So với phương thức ký truyền thống, chữ ký số giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, in ấn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Với uy tín được khẳng định qua 3 năm liên tiếp được vinh danh, cùng hệ sinh thái giải pháp toàn diện, VNPT CA và VNPT SmartCA đang trở thành lựa chọn tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong quá trình số hóa hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả vận hành.

PV
VNPT Công nghệ Chữ ký số

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghiên cứu mở ra triển vọng ngăn ngừa ung thư vú di căn lên não
Nghiên cứu mở ra triển vọng ngăn ngừa ung thư vú di căn lên não
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Đại học Tel Aviv vừa công bố nghiên cứu mới làm rõ cơ chế di truyền – chuyển hoá liên quan đến quá trình ung thư vú di căn và “tồn tại” trong não, qua đó mở ra triển vọng phát triển các biện pháp can thiệp và thuốc điều trị mới, đồng thời hỗ trợ tăng cường theo dõi sớm ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
Toàn cảnh sự kiện “Hoạch định di sản”.
Chuyển giao di sản: khi “vạch đích” không chỉ kẻ bằng tài sản
(Ngày Nay) - Người ta thường nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” xuất phát từ những biến động của xã hội và lịch sử, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nguyên nhân chủ yếu lại đến từ sự thiếu hụt lộ trình chuyển giao bền vững. Tại sự kiện đặc biệt về "Legacy Planning" (Hoạch định di sản) do AIA Việt Nam đồng tổ chức cùng Female Entrepreneurs Worldwide (FEW), nơi ghi nhận những câu chuyện đầy trăn trở từ người trong cuộc, đến từ các gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa hiện đại .
Một tiết học của lớp 1C trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội). Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN.
Sắp xếp trường lớp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chuyên môn và chất lượng
(Ngày Nay) - Theo Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong tháng 12/2025, các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc rà soát và sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, báo cáo kết quả về Trung ương.