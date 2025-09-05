PV GAS SE: Hành trình kiến tạo và tự hào

(Ngày Nay) - Hơn hai thập kỷ qua, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (PV GAS SE) đã trở thành biểu tượng bền vững trong đại gia đình Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – một trong những đơn vị được hình thành sớm nhất, gắn bó mật thiết với những bước đi khai mở của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Được ví như “huyết mạch” trong hệ thống vận chuyển và phân phối khí, PV GAS SE đã góp phần kiến tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc của PV GAS, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và mở ra kỷ nguyên mới cho công nghiệp khí Việt Nam.

Từ những bước khởi đầu giản đơn

PV GAS SE tiền thân là Trung tâm vận hành hệ thống dẫn khí Vũng Tàu thuộc Công ty Khí đốt (tiền thân của PV GAS), thành lập từ năm 1995 với số lượng nhân sự chỉ vỏn vẹn có 43 con người, quản lý hai trạm khí đầu tiên: trạm khí đầu vào Dinh cố và trạm phân phối khí Bà Rịa, cùng tuyến ống dài 140 km, trong đó 120 km dưới đáy biển.

Ngày 26/4/1995 dòng khí đầu tiên theo tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ vào bờ, và chỉ ít ngày sau – ngày 01/5/1995, dòng khí thương mại đầu tiên cung cấp cho Nhà máy điện Bà Rịa, từ dấu mốc ban đầu ấy, hệ thống liên tục được mở rộng: tuyến ống kéo dài lên Phú Mỹ, các trạm phân phối và hệ thống tuyến ống tiếp nhận khí từ Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố lần lượt đi vào vận hành, tạo nền tảng cho một ngành công nghiệp khí non trẻ nhưng đầy khát vọng.

Sự ra đời và phát triển của PV GAS SE không chỉ phù hợp với xu thế hội nhập, chuyên môn hóa ngày càng sâu rộng, mà còn tạo ra những tiền đề quan trọng để PV GAS giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí, đồng thời từng bước vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Ngày 12/9/2002, Xí nghiệp Vận chuyển khí (XNVC) chính thức thành lập, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, với nhiệm vụ chính là vận hành, bảo dưỡng hệ thống đường ống dẫn khí từ ngoài giàn vào bờ, các trạm và trung tâm phân phối khí, các công trình và thiết bị phụ trợ có liên quan và nhận khí ẩm, phân phối khí khô tới các hộ tiêu thụ. Đặc biệt, Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ (GDC Phú Mỹ) đi vào hoạt động tháng 12/2002 được ví như “trái tim của hệ thống vận chuyển khí Đông Nam Bộ”, đảm bảo phân phối nguồn khí từ bể Nam Côn Sơn tới khách hàng công nghiệp và điện lực tại khu vực Đông Nam Bộ.

PV GAS SE – Hành trình khẳng định vị thế

Ngày 15/8/2007 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi XNVC chính thức đổi tên thành Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Ngay sau khi thành lập, PV GAS SE đảm nhận vận hành hệ thống đường ống dẫn khí Phú Mỹ – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 50 km với hai trạm phân phối khí là Nhơn Trạch và Hiệp Phước. Tháng 3/2008, dòng khí đầu tiên được cấp cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, tiếp đó vào tháng 10/2009 là Nhà máy điện Hiệp Phước, đánh dấu những bước đi khởi đầu vững chắc trong việc cung cấp nhiên liệu sạch cho sản xuất điện.

Giai đoạn 2010 – 2012 chứng kiến sự mở rộng vượt bậc khi PV GAS SE tiếp nhận và vận hành giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi, hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc mỏ Bạch Hổ, cũng như hoàn thành tuyến ống thu gom khí Tê Giác Trắng – Hải Sư Trắng. Đặc biệt, Trung tâm phân phối khí Nhơn Trạch (GDC Nhơn Trạch) đi vào hoạt động năm 2010, minh chứng cho năng lực nội địa hóa ngày càng cao của ngành công nghiệp khí.

Từ 2016 đến 2020, nhiều dự án trọng điểm lần lượt về đích: khai thác khí từ mỏ Thiên Ưng (2016), đưa vào vận hành hệ thống tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 (2020), tiếp nhận khí từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt (tháng 11/2020).

Tháng 2/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 chính thức hòa lưới điện quốc gia. Ngày 27/6/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 phát dòng điện đầu tiên từ LNG nhập khẩu, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam phát điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Đây không chỉ là cột mốc mang tính đột phá, mà còn khẳng định PV GAS SE tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong hành trình đưa năng lượng sạch đến với tương lai, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

Tiên phong trong kỷ nguyên LNG

Không chỉ dừng lại ở sứ mệnh vận chuyển khí truyền thống, PV GAS SE đã tiên phong mở ra kỷ nguyên LNG tại Việt Nam. Ngày 27/6/2023, dòng khí đầu tiên từ chuỗi dự án LNG Thị Vải – Phú Mỹ chính thức được đưa vào hệ thống đường ống, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình mới. Chỉ ít ngày sau, ngày 10/7/2023, con tàu Maran Gas Achilles mang chuyến LNG nhập khẩu đầu tiên cập cảng Cái Mép, đi vào lịch sử ngành năng lượng quốc gia. Với bản lĩnh và năng lực vượt trội, PV GAS SE đã vận hành thử thành công liên tục 24 giờ ở công suất tối đa, trước khi tiếp nhận chính thức đường ống LNG Thị Vải – Phú Mỹ. Đến tháng 3/2025, dấu ấn tiên phong tiếp tục được khẳng định khi dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 hoàn thành, mở ra bước tiến quan trọng trong chuỗi giá trị LNG của PV GAS và khẳng định vai trò dẫn dắt của PV GAS SE trong kỷ nguyên năng lượng sạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật

Trong suốt hành trình phát triển, PV GAS SE đã khẳng định dấu ấn bằng sự ổn định và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành một trong những đơn vị trụ cột của PV GAS. Từ những dòng khí đầu tiên đến những công trình hiện đại hôm nay, sản lượng khí vận chuyển và phân phối luôn duy trì đà tăng trưởng, bất chấp nhiều biến động của thị trường. Ngày nay, PV GAS SE quản lý mạng lưới công trình khí quy mô lớn với hàng trăm ki-lô-mét đường ống trên bờ và dưới biển, cùng nhiều giàn nén khí, trung tâm và trạm phân phối trải dài khu vực Đông Nam Bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp khí cho khách hàng, mà còn khẳng định vai trò xương sống của PV GAS SE trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia.

Từ những bước đi chập chững với tuyến ống Bạch Hổ đến vị thế tiên phong trong kỷ nguyên LNG, hành trình của PV GAS SE là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng hội nhập. Không chỉ vận chuyển dòng khí, PV GAS SE còn đang mang theo niềm tin, sự an toàn năng lượng và khát vọng về một tương lai xanh, bền vững cho đất nước.