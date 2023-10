PVcomBank 'may đo' dịch vụ chuyển tiền quốc tế cho khách hàng

Theo đó, khách hàng chuyển tiền quốc tế tại PVcomBank được ưu đãi giảm tới 90% cho các loại phí (bao gồm: phí chuyển tiền của PVcomBank; điện phí và phí ngân hàng đại lý của PVcomBank) đồng thời được giảm 100 điểm tỷ giá khi mua USD để thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng PV Mobile Banking.

Được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, Dịch vụ Chuyển tiền quốc tế qua PV Mobile Banking có thể đáp ứng trải nghiệm xuyên suốt của khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi, chính xác chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Thay vì phải đến trực tiếp các điểm giao dịch, giờ đây, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền quốc tế mọi lúc, mọi nơi tới các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với hạn mức lên đến 50.000 USD/giao dịch dành cho các mục đích như: chuyển tiền chi phí học tập, chi phí khám chữa bệnh, chi phí công tác, đi thăm viếng, du lịch, trả lệ phí nước ngoài, trợ cấp thân nhân…

Là phụ huynh có con đang du học tại Mỹ, chị Hoàng Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khá hào hứng khi chia sẻ về sự thuận tiện khi sử dụng sản phẩm chuyển tiền quốc tế online của PVcomBank. “Trước đây tôi toàn phải ra quầy giao dịch để gửi tiền cho con đóng học phí và trang trải chi phí sinh hoạt ở nước ngoài. Bây giờ chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng PV Mobile Banking trên điện thoại, tìm tính năng “Giao dịch ngoại tệ” ngay trên màn hình, nhập thông tin rồi thực hiện chuyển tiền quốc tế là xong, đơn giản và nhanh gọn hơn rất nhiều”.

So với phương thức truyền thống, mọi thao tác từ tạo hồ sơ, bổ sung hồ sơ, xác nhận lệnh chuyển tiền, truy vấn giao dịch đối với sản phẩm chuyển tiền quốc tế online đều được thực hiện và cập nhật kết quả ngay trên ứng dụng PV Mobile Banking, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí và hoàn toàn chủ động theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ của mình. Điều này không chỉ đảm bảo tính an toàn, bảo mật mà còn góp phần rút ngắn đáng kể thời gian xử lý giao dịch chuyển tiền quốc tế online so với hình thức giao dịch trực tiếp tại quầy.

PVcomBank kỳ vọng, khách hàng sẽ có trải nghiệm trọn vẹn nhất và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ Ngân hàng. “Với sản phẩm chuyển tiền quốc tế online, PVcomBank mong muốn góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng khi thực hiện các giao dịch quốc tế. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng tiếp tục nỗ lực để không ngừng mở rộng thêm các tính năng của sản phẩm đồng thời sẽ sớm áp dụng thêm đa dạng các loại ngoại tệ khác bên cạnh đồng USD nhằm tối ưu những trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên kênh số”, đại diện PVcomBank cho biết.

Bên cạnh sản phẩm chuyển tiền quốc tế online, Ngân hàng hiện cũng áp dụng chương trình ưu đãi cho cả khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân chuyển tiền quốc tế đến hết 31/12/2023. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ được tặng ngay tài khoản thanh toán số đẹp (VND hoặc USD) kèm theo ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán (trong nước và quốc tế).

Ngoài ra, nhằm tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động và linh hoạt tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, PVcomBank cũng triển khai ưu đãi theo gói combo phí theo giá trị (BizBlock) hoặc theo thời gian (BizMax3612) để các khách hàng tổ chức dễ dàng lựa chọn. Đối với phân khúc cá nhân, các khách hàng mới (hoặc khách hàng đã có CIF nhưng chưa thực hiện giao dịch chuyển tiền đi quốc tế trong thời gian từ 01/07/2022 - 30//06/2023) sẽ được miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí cho 3 giao dịch chuyển tiền đi quốc tế đầu tiên. Ngoài ra, vào các “ngày vàng” thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, ưu đãi này cũng được áp dụng cho các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại PVcomBank.

Trong bối cảnh thị trường ngân hàng toàn cầu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với các tính năng giao dịch và thanh toán không tiếp xúc, việc PVcomBank chủ động triển khai sản phẩm chuyển tiền quốc tế trên kênh số không chỉ góp phần cải thiện, nâng tầm chất lượng trải nghiệm người dùng mà còn nhằm mục tiêu thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số đồng thời cung cấp những sản phẩm tài chính toàn diện đến với các khách hàng.