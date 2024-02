Quảng bá giá trị độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Tống Thị Hương Giang khẳng định, Then là hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, lâu đời của đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Bắc Giang. Hoạt động thực hành Then nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cũng như gợi nguồn cảm hứng nghệ thuật. Mặt khác, Then còn là loại hình diễn xướng dân gian tổng hòa nhiều loại hình nghệ thuật như: Thơ, ca hát, múa, hội họa, âm nhạc. Do vậy, Then gần gũi và được nhiều thế hệ người Tày, Nùng sinh sống trên địa bàn các huyện trong tỉnh mến mộ, yêu thích và lưu truyền bền vững trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Liên hoan hát Then - đàn Tính, Dân ca truyền thống các dân tộc năm 2024 là hoạt động nhằm tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị sâu sắc, độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính, dân ca truyền thống trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; trao truyền các giá trị của nghệ thuật hát Then, đàn Tính, dân ca truyền thống trên quê hương Bắc Giang cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để giới thiệu truyền thống văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Tham dự Liên hoan có gần 200 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 3 huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang gồm: Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam. Các đội thi thể hiện 15 tiết mục hát múa đặc sắc với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Bắc Giang; gương người tốt, việc tốt; phản ánh cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương, bằng các làn điệu Then (cổ, cải biên, sáng tác nâng cao, soạn lời theo làn điệu), các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Dao, dân tộc Sán Chí.

Dưới hình thức sân khấu hóa, với sự dàn dựng công phu, các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đã mang đến cho khán giả những tiết mục độc đáo, ấn tượng, đậm bản sắc dân tộc của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Sán Chí như: Múa Chầu Then, Hát về bản em, Lời Then nhắn én; Khấn bản già quan, Hát về Bắc Giang…

Với những giá trị đặc sắc, năm 2019 “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” (trong đó có thực hành Then của người Tày, Nùng tỉnh Bắc Giang) được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản, huyện Sơn Động cũng như các huyện miền núi trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào hát Then, đàn Tính, để loại hình di sản này ngày càng khởi sắc.