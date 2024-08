Quảng Ninh: Đoàn 6.000 du khách Ấn Độ sắp đến tham quan Vịnh Hạ Long

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, đoàn khoảng 6.000 khách du lịch Ấn Độ dự kiến sẽ đến Hạ Long từ ngày 29/8 đến ngày 3/9.

Đoàn khách lần này thuộc phân khúc chi tiêu cao và là một trong những đoàn du khách Ấn Độ đến Hạ Long đông nhất từ trước đến nay.

Tại cuộc làm việc do Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh chủ trì với các sở, ngành và hãng lữ hành Vietravel về công tác tổ chức tiếp đón đoàn khoảng 6.000 khách du lịch Ấn Độ này, các bên liên quan thống nhất phương án đón tiếp, bố trí phương tiện, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi, ấn tượng tốt, đáp ứng được những yêu cầu riêng của đoàn khách.

Đoàn khách Ấn Độ lần này cũng được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông, quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Hạ Long Quảng Ninh hấp dẫn, thân thiện, là tiền đề cho các đoàn khách số lượng lớn, với mức chi tiêu cao từ Ấn Độ đến Quảng Ninh trong thời gian tới.

Thị trường Ấn Độ được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những thị trường khách du lịch quốc tế tiềm năng, và tập trung đẩy mạnh quảng bá, khai thác kể từ sau dịch bệnh. Vịnh Hạ Long và các điểm đến của Quảng Ninh cũng là một trong những điểm đến du lịch thu hút được sự quan tâm của thị trường này.

Trước đó, các điểm đến của Quảng Ninh cũng đã đón nhiều đoàn tỷ phú Ấn Độ đến tham quan, trải nghiệm và tổ chức lễ cưới. Ấn Độ hiện cũng là một trong 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Quảng Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quảng Ninh đã thu hút trên 10,4 triệu lượt du khách, trong số đó, khách quốc tế đạt 1,986 triệu lượt, tăng 140% cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch đạt 22.285 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2023.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, tỉnh phấn đấu thu hút tổng khách du lịch đạt 8,57 triệu lượt, trong đó 7,07 triệu lượt khách nội địa, 1,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 24.175 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu cả năm nay thu hút 19 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 46.460 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Cụ thể, từ giờ đến cuối năm tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 92 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong số đó, có một số sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn được tổ chức vào quý 3, quý 4/2024 như Chương trình Đại nhạc hội Hàn Quốc và Việt Nam tại thành phố Hạ Long; Giải chạy Vnexpress Marathon Amazing 2024; Giải 3 môn phối hợp Bay Trianthlon 51.1 Tuần Châu-Hạ Long 2024; Trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Mốc son lịch sử;” Trưng bày chuyên đề “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam tại Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long”; Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2024.

Cùng với đó, tỉnh dự kiến mở các tuyến du lịch đường biển gồm tuyến từ thành phố Bắc Hải, Quảng Tây (Trung Quốc) đến thành phố Hạ Long; tuyến từ thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đến Hạ Long.

Đặc biệt, tỉnh sẽ thống nhất với các doanh nghiệp du lịch, xây dựng tuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn như đường bay Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc-Vân Đồn, Quảng Ninh (dự kiến 2 chuyến/tuần, bắt đầu từ tháng 10/2024); đường bay Jeju, Hàn Quốc-Vân Đồn, Quảng Ninh (dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2024).

Đồng thời, tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp du lịch, mở tuyến du lịch quốc tế khác từ Trung Quốc, Hàn Quốc và đường bay nội địa khu vực phía Nam đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Tỉnh thúc đẩy phát triển sản phẩm, chương trình du lịch vào mùa Thu Đông; cụ thể là tiếp tục đưa vào khai thác 35 sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2024; nghiên cứu đưa vào khai thác các sản phẩm dịch vụ gắn với giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long theo hướng tăng thêm trải nghiệm cho khách du lịch; đưa vào khai thác hành trình kết nối Vịnh Hạ Long-Vịnh Bái Tử Long sau khi có quyết định công bố các hành trình tham quan du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Cùng với đó là khuyến khích các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới của đơn vị như các sản phẩm du lịch biển đảo; du lịch cộng đồng, sinh thái; sản phẩm du lịch biên giới, du lịch MICE.