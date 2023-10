Quảng Ninh: Khởi tố các đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

(Ngày Nay) - Ngày 11/10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố ba bị can ở hai vụ án trên địa bàn huyện Bình Liêu về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Lúc 09 giờ ngày 03/5/2023 tại thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã bắt quả tang Chìu Quay Lình và Lỷ Hữu Thành (cùng sinh năm 2005, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) chở phía sau ba người Trung Quốc đều không xuất trình được giấy tờ, thủ tục xuất nhập cảnh. Lình, Thành khai nhận chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc biên giới 1326 - 1327 thuộc huyện Bình Liêu để đưa về khu vực đồi chè, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà với tiền công 4 triệu đồng/chuyến.

Ngày 05/5/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", sau đó chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh - Công an tỉnh điều tra để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố hai bị can Chìu Quay Lình và Lỷ Hữu Thành về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Vụ án thứ hai xảy ra vào khoảng 16 giờ, ngày 12/8/2023. Thời điểm đó, tại khu vực Mốc biên giới 1306, Công an xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tuần tra, phát hiện Doòng Phúc Quay (sinh năm 2002) và Phùn Dẳu Phu (sinh năm 2006) cùng trú trại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, điều khiển hai xe máy, trong đó Phu chở theo một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã phóng xe chạy nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Các đối tượng khai nhận, ngày 12/8/2023, Doòng Phúc Quay rủ Phùn Dẳu Phu tham gia đón người phụ nữ trên từ mốc biên giới 1306 về thị trấn Bình Liêu với tiền công một triệu đồng. Sau đó, Quay, Phu mỗi người một xe máy đến khu vực gần mốc 1306 đón người. Sau khi đón được người, Quay giao cho Phu chở, Quay đi trước trông đường. Nhóm này đi được một đoạn bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 29/8/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Liêu khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", sau đó chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can Doòng Phúc Quay về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại khoản 1, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ án trên theo quy định của pháp luật.