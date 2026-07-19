Quảng Trị: 9 học sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

(Ngày Nay) - Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị vừa phát đi thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Theo thông cáo, kết quả điều tra bước đầu xác định 9 học sinh cùng 2 giáo viên tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực trong k ỳ thi . Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố hai giáo viên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị vừa có thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Theo Ban Chỉ đạo, thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Đến nay, công tác coi thi và chấm thi cơ bản đã hoàn thành. Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai công tác phúc khảo, rà soát kết quả kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo theo quy định.

Đối với thông tin phản ánh về dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Theo kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi gồm ông Trần Đức Lực, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực, cùng 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi. Ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đồng thời khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực và bà Đoàn Thị Thanh Bình để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục. Thông cáo cho biết, tại cuộc họp ngày 18/7/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Thực hiện chỉ đạo trên, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời rà soát công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm, tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo Kỳ thi cũng khẳng định, khi có kết quả xác minh hoặc thông tin mới, sẽ kịp thời cung cấp đến các cơ quan báo chí và công luận.