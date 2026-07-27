Quảng Trị phấn đấu 69% trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2026

(Ngày Nay) - Theo công văn số 3680/UBND-KGVX ngày 24/7 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2026 có 69% trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, theo chỉ tiêu Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát, xây dựng lộ trình phù hợp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính, Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực đầu tư, sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, công văn yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất trường học; rà soát điều kiện của từng cơ sở giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, địa phương phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 80% trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Việc thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực về chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.