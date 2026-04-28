Quốc hội Việt Nam kết nối Nữ Nghị sĩ AIPA

(Ngày Nay) - Phiên họp tham vấn lần thứ 5 của Ủy ban Điều phối Nữ Nghị sĩ AIPA (WAIPA) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/4 với chủ đề “Thúc đẩy các nghị viện cân bằng giới, hướng đến Cộng đồng ASEAN bao trùm và sẵn sàng cho tương lai”.

Ngày 25/8/2025, tại Hà Nội, diễn ra hoạt động AIPA Roadshow (là chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về Hiệp hội các Nghị viện ASEAN (AIPA) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do Quốc hội Việt Nam phối hợp với Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch WAIPA 2026 Ann Matibag - Nghị sĩ Philippines điều hành phiên họp. WAIPA không chỉ là diễn đàn trao đổi mà còn là cơ chế hành động nhằm kêu gọi các nghị viện để bảo đảm phụ nữ có quyền tham gia nghị trường cũng như ra quyết định một cách thực chất.

Đại diện Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp có: Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm.

Tại phiên họp, các nghị sĩ Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Thái Lan đã chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường đối thoại với các tổ chức phụ nữ và xã hội dân sự; xây dựng và kiện toàn Nhóm nữ nghị sĩ trong nghị viện khu vực; hỗ trợ phụ nữ trẻ tham gia các phiên họp Quốc hội giả lập và các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo; thúc đẩy ngân sách dành cho phụ nữ, nhóm yếu thế; cải thiện dữ liệu tách biệt theo giới; tạo môi trường chính trị an toàn cho phụ nữ...

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung nhấn mạnh, Việt Nam hoàn toàn nhất trí về tầm quan trọng của sự toàn diện và đa dạng, bảo đảm cân bằng giới trong nghị viện. Một nghị viện đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân là nơi có đủ tiếng nói, góc nhìn và trải nghiệm của các nhóm, tầng lớp trong xã hội, không phân biệt giới tính; một ASEAN vững mạnh, sẵn sàng cho tương lai khi quá trình xây dựng luật pháp, giám sát và quyết định các chính sách được soi chiếu bằng lăng kính công bằng, toàn diện và bình đẳng.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cho biết, về phía Việt Nam, khung pháp lý cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục duy trì tối thiểu 35% phụ nữ trong danh sách ứng cử; trên thực tế, danh sách ứng viên khóa XVI có gần 45% là nữ.

Với những nỗ lực đó, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 rất đáng tự hào. Trong tổng số 500 đại biểu, có 150 nữ đại biểu Quốc hội, chiếm 30%; cao hơn so với mức trung bình toàn cầu (là 27,5% - theo thống kê của Liên minh nghị viện thế giới) - bà Thái Quỳnh Mai Dung nêu rõ.

Tại Kỳ họp đầu tiên của khóa XVI, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận công khai về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, trong đó nhiều ý kiến tại nghị trường đề nghị sớm sửa đổi Luật Bình đẳng giới, xây dựng cơ sở dữ liệu giới liên thông, tăng cường thanh tra, thực thi và tập trung nguồn lực cho các khu vực kém phát triển chưa đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới.

“Tiếp nối những thành công của Quốc hội khóa XV, Quốc hội Việt Nam sẽ sớm kiện toàn Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. Quốc hội Việt Nam mong muốn, sẵn sàng hợp tác cùng các Nghị viện ASEAN xây dựng các chương trình hoạt động thực chất, kết nối các nữ đại biểu Quốc hội ASEAN để cùng chia sẻ về những chủ đề khu vực cùng quan tâm như chuyển đổi số, kinh tế số và an toàn trên không gian mạng cho các nữ nghị sĩ”, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung khẳng định.

Cũng tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cho biết, tỷ lệ và chất lượng của nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam ngày càng cao hơn. Đây không chỉ là một minh chứng sống động cho nỗ lực của Quốc hội Việt Nam mà còn là động lực mạnh mẽ để Việt Nam kiên trì thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, góp phần hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cũng chỉ rõ, việc tham gia sâu vào các lĩnh vực chuyên môn (tài chính, khoa học công nghệ) của nữ đại biểu vẫn còn thách thức. Hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội vẫn phụ thuộc nhiều vào việc phối hợp liên ngành và nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài.

Kế hoạch hành động và Khung thực hiện nhằm thúc đẩy sự tham gia chính trị và lãnh đạo của phụ nữ trong ASEAN (WPPL) đã được đưa ra thảo luận lần đầu tại Diễn đàn Nữ lãnh đạo chính trị và Phiên họp của Ủy ban Điều phối WAIPA tổ chức tại Vientiane, Lào từ ngày 4 - 6/2/2024. Để thúc đẩy thực hiện Khung WPPL, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cho rằng, trong thời gian tới cần quan tâm thiết lập cơ chế chia sẻ cơ sở dữ liệu và kinh nghiệm tốt giữa các Nghị viện thành viên (ví dụ như mô hình Nhóm nữ đại biểu); tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho nữ đại biểu trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, an ninh mạng...