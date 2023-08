Sẵn sàng các phương án vận chuyển khách dịp nghỉ lễ 2/9

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện các đơn vị vận tải cho hay, dự kiến chiều tối nay nhu cầu đi lại sẽ tăng cao, các doanh nghiệp vận tải thuộc các lĩnh vực hàng không, đường sắt, đường bộ đã xây dựng phương án, sẵn sàng phương tiện phục vụ hành khách.

Trong lĩnh vực hàng không, theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA), dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ, có khoảng 410.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài, tăng 37% và gần 2.500 lượt chuyến bay, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin, dịp nghỉ lễ này nhu cầu vận chuyển hàng không không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8 đến 5/9 là hơn 5.300 chuyến, với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, tính tới ngày 29/8, một số đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ trên 70% vào các ngày 31/8 và 1/9 (ngày đầu nghỉ lễ). Theo đó, ngày 31/8, chuyến bay trên các chặng từ Hà Nội đi Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang có tỷ lệ đặt vé đạt từ 73-97%, riêng chặng Hà Nội đi Đồng Hới đã hết chỗ. Tương tự, các chặng bay từ Tp. Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch trên trong cùng ngày 31/8 cũng mới bán được trên 70% số ghế.

Trong khi đó, đường bay trục Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ mới bán được từ 52-64% số vé. Chỉ chặng Hà Nội - Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ đạt 72-82% số ghế trong ngày 31/8 và 4/9.

Ngày cuối nghỉ lễ (ngày 4/9), chỉ chiều bay từ các điểm du lịch về thành phố lớn, như từ Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới... về lại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ trên 70%.

Đối với ngành đường sắt, trong dịp cao điểm này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, các đơn vị vận tải đường sắt sẽ chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như: Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới… Bên cạnh đó, trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long, Đường sắt Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì chạy thường xuyên 10 đôi tàu/ngày. Các tàu này sẽ tổ chức nối thêm toa xe khi nhu cầu của hành khách tăng.

Ông Đỗ Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho hay, các chuyến tàu từ Hà Nội đi các điểm có nhu cầu cao như Vinh, Đồng Hới… trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh đã bán hết vé. Trong khi đó, các chặng ngắn từ Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thanh Hóa…, lượng vé không còn nhiều.

Đơn vị đã tăng số lượng đoàn tàu tương ứng với khoảng 12.000 ghế để phục vụ người dân dịp này. Về giá vé, riêng giá vé tàu Thống Nhất vẫn áp dụng bằng năm 2022. Với tàu địa phương tăng nhẹ, khoảng 4-7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó lĩnh vực đường bộ, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nhận định, dự báo, lượng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay chỉ đạt mức tương đương lượng xe, lượng khách trong các dịp nghỉ lễ vừa qua và không vượt khả năng đáp ứng theo biểu đồ trên tuyến.

Cũng theo ông Phạm Mạnh Hùng, nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này sẽ tăng nhưng phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt là những tỉnh, thành có điểm tham quan, du lịch. Đơn vị cũng đã có đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để trong trường hợp đột xuất có thể kịp thời giải tỏa khi lượng khách tăng đột biến.

Tại bến xe Giáp Bát, lãnh đạo bến cho hay, lượng khách cao nhất tại bến được dự báo rơi vào các ngày cao điểm dự kiến khoảng 12.000 lượt hành khách/ngày, tăng 200% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến đi tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… với khoảng 900 lượt xe/ngày.

Còn theo lãnh đạo bến xe Gia Lâm, lượng khách cao nhất của bến được dự báo ngày cao điểm của dịp nghỉ lễ vào khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến đi thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh… với khoảng 400 lượt xe/ngày.

“Lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt/ngày, tăng hơn 250% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đi các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng… với hơn 900 lượt xe/ngày”, đại diện bến xe Mỹ Đình cho hay.

Theo đại diện các bến xe như Nước Ngầm, Giáp Bát, Gia Lâm hay Yên Nghĩa, giá vé của các nhà xe không tăng dịp nghỉ lễ này. Đến thời điểm này chỉ có một nhà xe tuyến Giáp Bát (Hà Nội) – Phủ Lý (Hà Nam) xin tăng giá vé 4,48% từ 67.000 đồng lên 70.000 đồng trong đợt này.

Bến xe Nước Ngầm nơi chủ yếu tập trung các tuyến đường dài đi các tỉnh phía Nam, ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc bến xe này cho hay, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này, bến đã chủ động nên các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết xử lý tình trạng “cò khách”, gây mất an ninh trật tự tại bến xe. Đồng thời, kiểm soát các doanh nghiệp vận tải bán đúng giá vé đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Đồng thời, bến xe cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và chất lượng phục vụ hành khách; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bảo đảm mọi hành khách trên xe đều có vé trước khi xuất

Về kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào bến xe, theo ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở đã yêu cầu Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị vận tải bằng xe buýt điều động phương tiện tăng cường, phục vụ giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh, điểm trung chuyển, nhà ga trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ lễ; chỉnh trang, vệ sinh toàn bộ hệ thống hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố.

“Các bến thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào; kiểm tra chất lượng xe, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định trước khi xe xuất bến. Từ chối phục vụ và kiên quyết không cho xe chở quá tải và không bảo đảm các điều kiện xuất bến, lập biên bản đối với các vi phạm, tổng hợp báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để xử lý”, ông Đào Việt Long thông tin.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp này.

Theo đó, để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác (uống rượu, bia rồi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy, nổ), tai nạn giao thông…, người dân liên hệ số điện thoại 0995.67.67.67 hoặc 069.2342608 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an).

Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe; công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ số điện thoại: 1900.599.870 máy lẻ 2, của Phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái - Cục Đường bộ Việt Nam.

Phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, về đường sá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, liên hệ số điện thoại: 1900.599.870 máy lẻ 1, của Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông– Cục Đường bộ Việt Nam.

Người tham gia giao thông muốn phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, liên hệ số 0865367565 (Cục Đường sắt Việt Nam); về hàng không, liên hệ số 0916.562.119 (Cục Hàng không Việt Nam); về đường thủy, liên hệ số 0942.107.474 (Cục Đường thủy nội địa); về hàng hải, liên hệ số 0914.689.576 (Cục Hàng hải Việt Nam).

Để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ tới số điện thoại của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia: 081.9115911.