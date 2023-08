Sáp nhập hành chính phải đảm bảo hài hòa giữa việc gìn giữ văn hóa, lịch sử và bài toán phát triển

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 3 - 4/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 120mm.

(Ngày Nay) - Chiều 3/8, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh công bố sự kiện Hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam 2023 với chủ đề “Công nghệ mới và an ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”.