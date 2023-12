Sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ 2

Với nhiều hoạt động đặc sắc thể hiện sự kết nối, hội tụ, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa, Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc, văn hóa độc đáo và mới mẻ cho du khách đến với Ninh Bình.

Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" là cơ hội để thu hút khách du lịch về Ninh Bình. Đây cũng được coi là thước đo đánh giá năng lực đón tiếp và phục vụ du khách; do đó, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các sản phẩm để phục vụ du khách. Bà Trần Thị Thanh Lan, Trưởng phòng Kinh doanh Khu Du lịch Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư cho biết, là một trong những địa điểm được lựa chọn tổ chức các hoạt động của Festival, Khu du lịch sinh thái Thung Nham đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực để chỉnh trang cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón khách tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh việc kết hợp với các công ty lữ hành, du lịch để quảng bá hình ảnh, đơn vị cũng làm mới các sản phẩm để kích cầu du khách trong và ngoài nước.

Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 diễn ra từ ngày 26 - 31/12, trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch, vì vậy lượng khách dự kiến đến Ninh Bình đông hơn nhiều lần so với ngày thường. Để đảm bảo đón khách an toàn, chu đáo, ngành Du lịch Ninh Bình đã tích cực phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương chỉ đạo các khu, điểm du lịch chuẩn bị các phương án điều phối khách, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch. Toàn tỉnh hiện có 810 cơ sở lưu trú du lịch với trên 10.000 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn, tập trung tại thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư. Hiện, các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch đã chuẩn bị tốt các điều kiện và dịch vụ đi kèm để sẵn sàng đón khách.

Lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 sẽ diễn ra tại sân khấu nước gần khu bến thuyền Tràng An, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, với quy mô lớn và độc đáo. Sân khấu chính hoàn toàn được làm dưới nước có diện tích khoảng 6.000 m2, lấy hệ thống núi non hùng vĩ của di sản Tràng An làm điểm tựa với nhiều hạng mục được kết nối liên hoàn. Sân khấu sử dụng nhiều công nghệ mới tiên tiến của thế giới và Việt Nam như: công nghệ trình diễn 3D Mapping (kỹ thuật sử dụng ánh sáng, hình ảnh để tạo ra các hiệu ứng 3D trên một bề mặt), Lazer Mapping (hiệu ứng được tạo ra bằng cách sử dụng máy chiếu laser chiếu lên bề mặt của vật thể để tạo ra hình ảnh tương tác trong không gian hai chiều) cùng hệ thống âm thanh hiện đại và hệ thống kỹ xảo công nghệ ánh sáng.

Đêm khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 sẽ sử dụng dàn âm thanh hiện đại kết hợp với những công nghệ hình ảnh độc đáo, sử dụng yếu tố lịch sử để kể chuyện về di sản Tràng An, song vẫn đảm bảo sự hòa quyện, gắn kết với các miền di sản dọc theo chiều dài đất nước theo các mạch chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa". Trong đó, nghệ thuật múa đương đại được khai thác dựa trên chất liệu văn hóa dân gian cùng các thủ pháp dàn dựng màn vẽ thư pháp, màn khinh công chạy trên nước sẽ mang đến trải nghiệm mới lạ và thú vị cho khán giả.

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023 nhấn mạnh, Festival là sự kiện đặc biệt, mang tầm quốc gia. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Festival lần này là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh lần đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Do đó, công tác chuẩn bị phải được thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là trong việc chuẩn bị sân khấu, khán đài, phương án phòng cháy, chữa cháy.

Chương trình Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 sẽ gồm 3 hoạt động chính: Chương trình khai mạc Festival (ngày 26/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ (ngày 28/12 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An); chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ - Trung Bộ, giao lưu quốc tế và chương trình bế mạc (ngày 31/12 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham) được dàn dựng công phu với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng, miền dọc theo chiều dài đất nước.

Festival Ninh Bình - Tràng An 2023 là sự kiện không chỉ nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa mà còn tăng cường sự liên kết, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực văn hóa, du lịch góp phần gia tăng lượng khách tham quan, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.