Tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô khách trên Quốc lộ 1

Thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên) cho biết, khoảng 2 giờ ngày 14/8, tại Km1243+300 Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách biển kiểm soát 77F-00031 do tài xế Từ Trung Nghĩa (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc với ô tô khách biển kiểm soát 51B-25400 do tài xế Võ Văn Quốc (sinh năm 1987, trú Bình Định), đang lưu hành cùng chiều.

Sau đó, xe ô tô khách biển kiểm soát 51B-25400 tiếp tục va chạm với ô tô khách biển kiểm soát 77B-02220 do tài xế Trần Đình Hải (sinh năm 1981, trú tại Bình Định) điều khiển lưu hành cùng chiều chạy phía trước. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Một số hành khách hoảng loạng đã đập kính xe để thoát ra ngoài.

Tại hiện trường ghi nhận xe ô tô khách biển kiểm soát 77F-00031 hư hỏng nặng phần đầu và tông vào dải phân cách giữa đường, hai xe còn lại hư hỏng phần đuôi và thân xe. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn do các xe bị tai nạn nằm giữa đường.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ đưa hành khách sang xe khác để tiếp tục hành trình. Đến khoảng 9 giờ ngày 14/8, 3 xe ô tô khách được di chuyển khỏi hiện trường, giao thông thông suốt.

Đến 9 giờ ngày 14/8, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc đưa các xe ô tô khách bị hư hỏng trong vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua thị xã Đông Hòa, Phú Yên) rời khỏi hiện trường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ hành khách sang xe khác tiếp tục hành trình.

Người dân địa phương biết, vị trí vụ tai nạn giao thông nằm ngay chỗ nút giao giữa tuyến Quốc lộ 1 với Quốc lộ 29 đoạn qua tỉnh Phú Yên. Tại đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nên lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt hệ thống đèn giao thông để giảm thiểu tai nạn.