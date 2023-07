Tạm ngừng tuyến tàu khách Vũng Tàu ra Côn Đảo do thời tiết xấu

(Ngày Nay) - Ngày 14/7, ông Vũ Văn Khương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (chủ tàu cao tốc Côn Đảo EXPRESS 36) cho biết, do thời tiết xấu, đơn vị đã phải tạm ngừng vận hành tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại để đảm bảo an toàn cho hành khách, phương tiện.

Thời gian tạm ngừng bắt đầu từ ngày 17/7 đến hết ngày 23/7. Đơn vị tạm ngừng vận hành tàu Trưng Nhị chạy tuyến Trần Đề (Sóc Trăng) đi Côn Đảo và ngược lại trong thời gian như trên.

Theo ông Vũ Văn Khương, thời điểm trên, thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu chạy. Sau thời gian trên, cả hai tuyến sẽ vận hành bình thường trở lại. Nếu thời tiết ổn định, đủ điều kiện an toàn, đơn vị sẽ có lịch vận hành trở lại sớm hơn so với dự kiến.

Hành khách đã mua vé những chuyến tàu tạm ngừng sẽ được áp dụng hủy vé miễn phí hoặc đổi sang chuyến khác nếu còn chỗ. Như vậy, trong thời gian trên, hành khách có nhu cầu đi Côn Đảo từ Vũng Tàu chỉ có thể di chuyển bằng máy bay.