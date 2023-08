Tạp chí Ngày Nay tiếp đón Cơ quan Điều phối Quốc gia các Câu lạc bộ UNESCO Philippines

Đoàn Philipines dẫn đầu bởi TS. Serafin Arviola Jr, Chủ tịch Cơ quan Điều phối Quốc gia các Câu lạc bộ UNESCO Philippines, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Giáo dục Công dân Toàn cầu, Đại học Sư phạm Philippines, cùng Giáo sư Ronel M. Villanueva, Trường Đại học Sư phạm Bicol - Khoa Trung học và 15 thành viên đoàn.

Về phía Ngày Nay, đoàn đón tiếp có sự tham gia của ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO Châu Á – Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay; ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay; ông Phạm Hữu Quang, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay; bà Lê Thanh Lương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay; bà Nguyễn Lệ Hằng, Thư ký Tòa soạn; ông Phạm Gia Hiền, Trưởng Ban Phóng viên và tất cả các cây viết trẻ tại tòa soạn Hà Nội.

Tại đây, đoàn được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của tờ Tạp chí (2022-2023), cách thức vận hành và hoạt động, lựa chọn chủ đề viết xoay quanh các trụ cột chính theo tiêu chí UNESCO, bao gồm những không giới hạn ở các lĩnh vực Giáo dục, Văn hóa, Khoa học, Thông tin, Tự do Báo chí… Các bài viết được kiểm duyệt theo quy chuẩn, đảm bảo tính thời sự và chính xác, nhưng không chạy theo tin tức giật gân hay theo xu hướng mạng, vừa gắn liền với tiêu chí hoạt động của UNESCO vừa tuân theo quy định của Luật Báo chí hiện hành trong nước.

Trong hơn 20 năm, Tạp chí Ngày Nay đã nhiều lần đổi mới phương thức hoạt động, liên tục và xuyên suốt mang lại tri thức, thông tin cho mọi tầng lớp cộng đồng thông qua hệ thống phát hành miễn phí tại các bến xe, quán cà phê, bệnh viện, trường học và sự kiện. Ngày Nay cũng là tờ tạp chí in duy nhất ở Việt Nam được phát hành miễn phí.

Mặt khác, Tạp chí Ngày Nay đang từng bước áp dụng công nghệ, trí thông minh nhân tạo AI để phù hợp với môi trường số biến đổi không ngừng. Từ một tờ Tạp chí hàng tháng, đến ấn bản song ngữ phát hành theo tháng, đến ấn bản hàng tuần kết hợp với trang điện tử, báo nói, chuyên mục đặc biệt có thu phí “Special Today” trên website, đội ngũ lãnh đạo Ngày Nay đã thể hiện sự nhanh nhạy, linh hoạt và uyển chuyển trong việc tiếp cận bạn đọc, đặc biệt trong thời gian diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 rộng khắp toàn cầu. Đến hiện tại, số bạn đọc có thể được lượng hóa bằng 20.000 bản in đến tay bạn đọc mỗi tuần.

Các đại biểu đoàn khách Philipines cũng đặt nhiều câu hỏi nhằm hiểu rõ hơn về mô hình vận hành Ngày Nay – tờ tạp chí đầu tiên và duy nhất trong hệ thống Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới. Những thắc mắc chính xoay quay việc quản trị nhân sự và thu hút nguồn vốn vận hành.

Nhà báo Nguyễn Hùng Sơn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay chia sẻ tạp chí đã quy tụ được một đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên kỳ cựu, là những cây viết xuất sắc trong làng báo đồng thời là những hot KOL ở Việt Nam. Đó là một trong những lý do chính khiến các bài viết, ấn bản của tòa soạn được đông đảo độc giả biết tới và yêu mến trong suốt những năm qua. Từ đó, Ngày Nay đã xây dựng được vị thế là một tờ báo có tiếng nói trong cộng đồng các câu lạc bộ, tổ chức thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, cũng như trong giới báo chí và cộng đồng.

Cũng trong buổi tiếp xúc, nhà báo Phạm Gia Hiền, Trưởng ban Phóng viên Tạp chí Ngày Nay đã chia sẻ về câu chuyện của Maria Ressa, nhà báo và ký giả người Mỹ gốc Philippines được trao giải Nobel Hòa bình năm 2021, được mệnh danh là trụ cột của Tự do Báo chí. Bà Ressa là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của trang tin trực tuyến Rappler. Bà đã dành gần hai thập kỷ làm phóng viên điều tra ở Đông Nam Á cho hãng tin CNN. Bà được xem như biểu tượng toàn cầu của cuộc đấu tranh cho tự do báo chí, người giữ đường lối cho tự do truyền thông và sự thật. Câu chuyện về bà Ressa đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho lớp phóng viên trẻ của Tạp chí Ngày Nay. Thay mặt Ngày Nay, nhà báo Phạm Gia Hiền ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ về mặt kỹ thuật cho phía Philipines trong quá trình xây dựng nền tảng và ra mắt tờ báo của riêng mình, đồng thời đề nghị hai bên phát triển theo hướng hợp tác lâu dài, không chỉ trong lĩnh vực báo chí mà còn về di sản, du lịch…

Phó Tổng biên tập Lê Thanh Lương bày tỏ hy vọng cuộc giao lưu là bước đầu tiên cho sự hợp tác sâu rộng giữa hai bên. Trong tương lai, Tạp chí Ngày Nay dự kiến cử đoàn đại biểu ghé thăm Philipines để hiểu hơn về phong trào UNESCO cũng như về vận hành báo chí tại quốc gia này.