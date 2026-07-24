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Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương ba khóa XIV

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 24/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2026.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị nghe đồng chí Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, trình bày chuyên đề: Một số kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam và tình hình thế giới thời gian gần đây.

Chuyên đề đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, cập nhật và có giá trị thực tiễn cao về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Thông qua đó góp phần làm sáng rõ những điểm mới, nội dung trọng tâm về công tác đối ngoại tại Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Trang, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, quán triệt đến các đại biểu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyên đề đã cung cấp những định hướng, gợi ý cho công tác tuyên truyền phục vụ triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, chuyên đề cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến; đồng thời kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Định hướng công tác báo cáo viên thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo và Dân vận các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, chú trọng nêu rõ ý nghĩa của hội nghị với việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các báo cáo viên cũng cần tập trung làm rõ những nội dung mới, những quyết sách lớn của Trung ương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; gắn tuyên truyền với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trong đó, nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2026 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Đảng ủy Chính phủ.

Cùng với đó, đội ngũ chuyên gia, báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Góp phần nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ lưu ý các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh diễn biến, kết quả vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, kết quả bước đầu về Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026.

PV
tuyên truyền sâu Hội nghị Trung ương ba khóa XIV Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ

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