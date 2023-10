Taylor Swift khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ

Chuyên gia phân tích David A. Gross của công ty nghiên cứu về lĩnh vực giải trí nhượng quyền Franchise Entertainment Research đánh giá: “Đây là một sự mở màn ấn tượng. Mặc dù doanh thu bán vé của bộ phim vẫn còn thấp hơn so với một số dự đoán, nhưng đây vẫn là con số khổng lồ, vượt xa các bộ phim hòa nhạc khác". Theo ông Gross, những bộ phim ca nhạc gây tiếng vang trước đó là "Justin Bieber: Never Say Never" phát hành năm 2011 - khép lại chiến dịch chinh phục các rạp chiếu tại Bắc Mỹ với tổng doanh thu là 73 triệu USD, và "This Is It" của Michael Jackson năm 2009 ở mức 72,1 triệu USD.

Taylor Swift đã "đè bẹp" những thành tích kể trên chỉ trong 3 ngày và bộ phim của cô đã giúp các rạp chiếu tại Bắc Mỹ chứng kiến mức doanh thu phòng vé lớn nhất kể từ ngày 21/7 vừa qua. Ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ, "Taylor Swift: The Eras Tour" đã mang về thêm khoảng 33 triệu USD, qua đó nâng tổng doanh thu toàn cầu của phim lên khoảng 130 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

"Taylor Swift: The Eras Tour" là cơ hội để hàng triệu khán giả khắp thế giới có cơ hội xem chuyến lưu diễn quy mô lớn nhất sự nghiệp của Taylor Swift. Bộ phim được sản xuất với tốc độ "nhanh bất thường" và phong cách phát hành cũng rất đặc trưng. Hãng AMC Theaters - đơn vị phân phối bộ phim này - đã phá vỡ các quy định xem phim tại rạp, theo đó khuyến khích khán giả thể hiện mọi hành động như thể họ đang ở trong một buổi hòa nhạc thực sự như nhảy múa, ca hát, sử dụng điện thoại di động... Theo AMC Theaters, chỉ mất chưa đầy 24 giờ để "Taylor Swift: The Eras Tour" phá kỷ lục doanh thu bán vé trong một ngày cao nhất trong lịch sử 103 năm của nhà phát hành này.

Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, "Taylor Swift: The Eras Tour" đạt thành tích khó tin khi số nhận xét tích cực lên tới 100% ở cả phần dành cho giới phê bình lẫn khán giả. Trang Rolling Stone khen ngợi "Taylor Swift: The Eras Tour" là trải nghiệm điện ảnh bùng nổ giác quan dành cho khán giả đại chúng. Nhiều trang đánh giá cao những cú chuyển góc quay mượt mà, giúp khán giả tại rạp có trải nghiệm sát với thực tế tại sân vận động nhất có thể. Trong khi đó, tạp chí Variety khẳng định rằng: "Sẽ khó lòng chỉ ra một điểm sai sót nào từ đạo diễn Sam Wrench trong việc chuyển buổi hòa nhạc từ sân khấu lên màn ảnh".

Với chuyến lưu diễn "The Eras Tour", nữ ca sĩ sinh năm 1989 Taylor Swift đã xô đổ nhiều kỷ lục như lượng vé bán ra cao nhất trong 1 ngày (2,4 triệu vé) hay ca sĩ nữ có doanh thu 1 tour diễn cao nhất mọi thời đại, vượt qua danh ca Madonna. Phim tài liệu ca nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour" sẽ ra rạp Việt Nam vào ngày 3/11 tới.

Dưới đây là danh sách Top 10 bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:

1. Taylor Swift: The Eras Tour - 96 triệu USD

2. The Exorcist: Believer - 11 triệu USD

3. Paw Patrol: The Mighty Movie - 7 triệu USD

4. Saw X - 5,7 triệu USD

5. The Creator - 4,3 triệu USD

6. A Haunting in Venice - 2,1 triệu USD 7. The Blind - 2 triệu USD 8. The Nun II - 1,6 triệu USD 9. The Equalizer 3 - 960.000 USD. 10. Dumb Money - 920.000 USD.