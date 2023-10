Thêm đơn vị được cấp phép tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 3174/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viện Đào tạo ngôn ngữ quốc tế AB và Tổng hiệu trưởng, Thạc sỹ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Theo đó, địa điểm tổ chức thi tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chứng chỉ được cấp gồm Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPF).

Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Cambridge và pháp luật của Việt Nam.

Thời hạn cấp phép hoạt động liên kết có hiệu lực là 5 năm.