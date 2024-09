Theo dõi chặt chẽ, không để bệnh sởi lây lan, bùng phát trong cộng đồng

(Ngày Nay) - Hơn một nửa dân số thế giới, tương đương khoảng 4,4 tỷ người không được tiếp cận với nước uống an toàn, cao gấp đôi so với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra vào năm 2022.