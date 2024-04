Thị trường BĐS sôi động, tổng đại lý phân phối lập kỷ lục, giao dịch hơn 5 ngàn tỷ đồng một tháng

Giao dịch sôi động

Sau giai đoạn phục hồi chậm và chắc thời điểm cuối năm 2023, những tín hiệu bứt phá đã xuất hiện trên thị trường bất động sản ngay tại những tháng đầu năm 2024.

Theo thống kê của trang batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%.

Sức sống của thị trường thể hiện trước tiên ở đội ngũ bán hàng, những tổng đại lý phân phối, nhân tố trực tiếp thúc đẩy các giao dịch. Thông qua các giỏ hàng chất lượng được tung ra, không ít đơn vị phân phối thu về thắng lợi lớn ngay tại chiến dịch bán hàng đầu năm.

Cụ thể, chỉ trong chưa đầy 1 tháng sau Tết Nguyên đán, tại hai dự án Solasta Mansion và An Quý Villa của chủ đầu tư Nam Cường do G.Empire Group làm tổng đại lý đã ghi nhận 30 giao dịch thành công, với tổng giá trị lên đến gần 1000 tỷ đồng. Tính chung giá trị các giao dịch sản phẩm do G.Empire Group phân phối cho chủ đầu tư Nam Cường lên đến 3385 tỷ đồng.

Tính chung cả tháng 3/2024, tổng hợp giá trị giao dịch của G.Empire Group trên toàn thị trường cán mốc 5168 tỷ đồng, dẫn đầu trong các đơn vị phân phối trên toàn thị trường Miền Bắc. Con số được các chuyên gia bất động sản đánh giá là “chưa có tiền lệ” trong nhiều năm trở lại đây.

Kỳ vọng làn gió mới

Đi cùng với sự chuyển mình của thị trường đầu năm 2024 là sự cạnh tranh khốc liệt từ các đại lý phân phối, đơn vị môi giới bất động sản. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nếu các đơn vị phân phối không có sự nhận định đúng đắn “điểm rơi thị trường” cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực cần thiết từ cách đây 1,2 năm, sẽ rất dễ bị đào thải hoặc không kịp “trở tay” khi thị trường dần khởi sắc.

Thực tế cho thấy, mặc dù nhu cầu mua nhà của người dân vẫn cao, niềm tin của nhà đầu tư dần quay trở lại, tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị phân phối đành “bó tay, đứng nhìn” do không đủ nguồn lực cũng như không tích lũy được giỏ hàng sản phẩm bất động sản chất lượng.

Ngược lại, một số ít doanh nghiệp phân phối thích ứng nhanh chóng với biến động thị trường, kịp thời mang đến kho hàng sản phẩm dồi dào, chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của đông đảo khách hàng và cộng động nhà đầu tư.

Đơn cử như G.Empire Group, CEO Nguyễn Thị Dung, TGĐ hệ sinh thái này “bật mí” đã dành hơn hai năm để hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, hoạt động trên cơ sở tương hỗ lẫn nhau của các công ty thành viên với các vai trò: tư vấn chiến lược, đầu tư, phát triển và tổng đại lý phân phối bất động sản.

Nhờ sự chuẩn bị và đầu tư bài bản, kỹ lưỡng này, ngay sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn, G.Empire Group đã phân phối thành công hàng nghìn sản phẩm trải dài trên nhiều phân khúc. Nổi bật là phân khúc thấp tầng với hai dự án Kita Capital với quỹ hàng nội đô thấp tầng hiếm có cùng vị trí được đánh giá là đẹp nhất thủ đô và dự án Solasta Mansion, khu đô thị Semi – Compound đầu tiên tại tâm điểm phía Tây Hà Nội.

Bên cạnh bất động sản thương mại, nhà ở, G.Empire Group vươn mình sang phân khúc văn phòng, bán lẻ bằng việc sở hữu các quỹ hàng của sàn thương mại và văn phòng, bao gồm: 13.000m2 mặt sàn, gần 900 tỷ đồng giá trị sản phẩm dự án Goldmark City và 11.000 m2 mặt sàn, gần 700 tỷ đồng giá trị sản phẩm dự án Goldseason City.

Thành tích này đã đưa G.Empire Land vào Top 10 đại lý bất động sản tốt nhất Việt Nam năm 2023 do Bộ Xây dựng và Hiệp hội BĐS Việt Nam vinh danh.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại, kho hàng đồ sộ các sản phẩm bất động sản của các tổng đại lý phân phối có uy tín, giàu tiềm lực và có nghiệp vụ chuyên môn cao sẽ như làn gió mới, là hấp lực thúc đẩy thị trường sôi động trong chu kỳ tăng trưởng mới.