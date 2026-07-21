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Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 19/7/2026 về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý Hành chính công, đại học chuyên ngành Kiến trúc, cử nhân Ngữ văn Anh; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết) và khóa XIV.

Ông Nguyễn Hoài Anh có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm các cương vị: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

PV
Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố quyết định công tác cán bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh

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