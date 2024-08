Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương, đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, vì hòa bình, thịnh vượng, phát triển của mỗi nước, khu vực và trên thế giới.

Qua Bộ trưởng, Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã cử đặc phái viên, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tới viếng Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời chuyển lời mời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sớm thăm lại Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru vui mừng nhận thấy từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 9/1973), với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mở rộng trên các lĩnh vực.

Năm 2023, hai nước đã tổ chức gần 500 hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới; coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư chất lượng cao nhiều hơn nữa vào Việt Nam đi cùng với chuyển giao công nghệ, hợp tác nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nâng kim ngạch thương mại song phương, tạo điều kiện hơn nữa cho nông sản Việt Nam vào thị trường Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới tập trung cho các dự án lớn, trọng điểm; hợp tác trong các lĩnh vực mới như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghề, hợp tác lao động và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, học tập, làm việc; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân; hợp tác giải quyết các vấn đề về dân số và phát triển, cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả và khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trang thiết bị, an ninh mạng, hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có đóng góp to lớn trong thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam những năm qua.

Thông tin tới Thủ tướng về kết quả hội đàm tốt đẹp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Kihara Minoru cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm phát triển hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có những lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập. Bộ trưởng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và trao đổi lại với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác khác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp quốc và Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.