Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía địa phương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc. Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Sáng cùng ngày, tại tỉnh Nghệ An, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em (88 tuổi) tại xóm 2, xã Đại Huệ. Mẹ có chồng là liệt sĩ Lưu Phi Tư và con là liệt sĩ Lưu Phi Hòa. Trong không khí thân tình, ấp áp, hỏi thăm sức khoẻ mẹ Trần Thị Em, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúc mẹ sống vui, sống khoẻ, trường thọ, đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.