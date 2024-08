Tiềm năng kinh doanh vô hạn tại Vincom Shophouse Diamond Legacy

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra sạt lở khiến giao thông ách tắc cục bộ.

(Ngày Nay) - Từ một vùng đất nổi tiếng với ngành công nghiệp than đá, Quảng Ninh đang hướng tới phát triển nền kinh tế xanh dựa trên những nguồn lực sẵn có về văn hoá. Với những giá trị di sản độc đáo và nỗ lực không ngừng, tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng công nghiệp văn hóa rất đa dạng và sôi động. ____________________________

(Ngày Nay) - Trước tình trạng gần đây, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên cơ quan thuế yêu cầu người dân cài phần mềm giả mạo để chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân lưu ý phòng tránh bị lừa đảo.

(Ngày Nay) - Thời gian qua, các đợt mưa lớn kéo dài đã hình thành các điểm sạt lở, vệt lũ quét tại núi Pù Húc (tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Cuộc sống của 10 hộ dân với 42 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi này đang rất bất an bởi đất đá trên núi Pù Húc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là những ngày qua trên địa bàn huyện Lâm Bình liên tiếp xảy ra mưa vừa, mưa to.