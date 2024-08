Tình hình hoạt động tháng 07 năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 08/2024

(Ngày Nay) - Trong tháng 7/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, trong bối cảnh nhu cầu điện liên tục tăng cao và trong tháng đã xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ lớn ở nhiều khu vực tại miền núi phía Bắc gây ảnh hưởng đến cung cấp điện cũng như một số công trình lưới điện.

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống của tháng 7/2024 đạt 27,7 tỷ kWh, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: sản lượng tiêu thụ điện ngày lớn nhất (ngày 09/07) đạt 964,3 triệu kWh và công suất cực đại đạt 46.298 MW (cùng ngày 09/07).

Lũy kế 7 tháng năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 179,44 tỷ kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 7 tháng đầu năm 2024 như sau:

+ Thủy điện: 40,9 tỷ kWh, chiếm 22,8%.

+ Nhiệt điện than: 96,4 tỷ kWh, chiếm 53,7%.

+ Tua bin khí: 14,65 tỷ kWh, chiếm 8,2%.

+ Năng lượng tái tạo: 24,02 tỷ kWh, chiếm 13,4% (trong đó điện mặt trời đạt 16 tỷ kWh, điện gió đạt 7,3 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu: 3,07 tỷ kWh, chiếm 1,7%.

Sản lượng điện truyền tải tháng 7/2024 ước đạt 22,43 tỷ kWh (tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023). Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt 121,99 tỷ kWh, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn 7 tháng đầu năm đạt 160,41 tỷ kWh, tăng 13,52% so với cùng kỳ, trong đó mức tăng trưởng điện của một số thành phần điển hình như sau: điện năng cho sinh hoạt tăng 14,7%, điện năng cho công nghiệp - xây dựng tăng 12,4%, điện năng cho thương mại-dịch vụ tăng 15,3%, điện năng cho nông nghiệp tăng 13,9%...

Về kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Đến nay tỷ lệ khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 95,59%; tỷ lệ tiền điện được thanh toán qua các hình thức không dùng tiền mặt đã đạt tới 99,01%. Để có được kết quả đó, EVN đã hợp tác với các ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian tạo nhiều tiện ích cho khách hàng khi thanh toán trên “không gian số”. Đồng thời, EVN đã xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại để phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng trên toàn quốc; áp dụng hợp đồng điện tử, kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp thanh toán QR-code, áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới của Bộ Tài chính. EVN cũng đã xây dựng hệ sinh thái số EVNConnect, tăng cường kết nối với các nền tảng chuyển đổi số của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các đối tác để khai thác tối đa nguồn dữ liệu chung quốc gia và cung cấp dịch vụ điện, thanh toán tiền điện trên các nền tảng số...

Công tác đầu tư xây dựng: Về nguồn điện, đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 1 dự án Thủy điện Ialy mở rộng. Về lưới điện, Trong 7 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 55 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 62 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Đặc biệt, EVN, EVNNPT và các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thi công các công trình còn lại thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Tại thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/7/2024: Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã rút ngắn được thời gian thi công, cơ bản hoàn thành được các công việc rất quan trọng như bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến cho đơn vị thi công, hoàn thành cung cấp đầy đủ các cột thép và vật tư, thiết bị để lắp dựng cột và kéo dây; hoàn thành, đóng điện Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa, mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch, mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Phố Nối; hoàn thành, đóng điện Dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hoá. Bên cạnh đó, các công trình lưới điện nhập khẩu Lào như: đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ, Nậm Sum - Nông Cống, trạm cắt 220kV Đăk Ooc... và các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo cũng được tập trung đầu tư.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024, EVN cũng là một trong những đơn vị được Thủ tướng Chính phủ biểu dương vì có nhiều dự án đầu tư công đang vượt tiến độ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua.

Một số công tác khác:

- Tập đoàn đã tổ chức hội nghị tập huấn để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 80/2024/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn;

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-Ttg ngày 1/8/2024 về việc tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) trực thuộc Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cũng trong ngày 1/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 753/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương.

- Các đơn vị Điện lực đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, bảo đảm phòng, chống cháy nổ tại cơ sở kinh doanh sản xuất, các khu tập thể cũ, chung cư mini, hộ gia đình..., qua đó kịp thời phát hiện, hỗ trợ khách hàng sử dụng điện khắc phục các tồn tại về an toàn điện. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tiếp tục làm việc với các địa phương, các khách hàng sử dụng điện về đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025.

Một số định hướng về nhiệm vụ công tác tháng 8 và các tháng cuối năm 2024:

Về sản xuất và cung ứng điện:

- Phối hợp cùng NSMO: Liên tục theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng trưởng phụ tải để kịp thời cập nhật, điều chỉnh phương thức vận hành đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy để đảm bảo yêu cầu vận hành kinh tế hệ thống điện nhưng cũng đáp ứng mục tiêu tích nước đến thời điểm cuối năm 2024 để chuẩn bị cho cung cấp điện năm 2025.

- Các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực tiếp tục bám sát tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương để phân tích cơ cấu tỷ trọng thành phần phụ tải, nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu phụ tải; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện.

- Các các Tổng Công ty Phát điện và các đơn vị phát điện phối hợp với đơn vị điều độ cập nhật nhu cầu huy động các tháng cuối năm để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo độ khả dụng và tin cậy của các tổ máy.

- Các nhà máy thủy điện vận hành các hồ chứa an toàn trong mùa lũ năm 2024, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, dự báo sát tình hình thủy văn để có phương án tích nước sớm trong giai đoạn cuối mùa lũ để đảm bảo mục tiêu tích nước đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2024, phục vụ nhu cầu phát điện, đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2025.

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vận hành an toàn, tin cậy hệ thống lưới điện; chuẩn bị đủ vật tư thiết bị dự phòng, rà soát triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện truyền tải.

- Các đơn vị chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão năm nay được dự báo có nhiều diễn biến bất thường về bão lũ.

Về đầu tư xây dựng: Trong tháng 8/2024, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm như: dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, ĐMT Phước Thái 2&3, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch 1; công trình đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) và các công trình lưới điện đang thi công phục vụ đấu nối nguồn điện, giải tỏa nguồn thủy điện, nhập khẩu điện, cấp điện phụ tải và cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo...

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa (từ 11h00 đến 15h00) và tối (từ 19h00 đến 23h00). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26-270C trở lên; đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.