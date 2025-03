Bình Dương: Nữ khách hàng mất 300 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank

Mất 300 triệu đồng trong 4 phút

Trong đơn cầu cứu gửi Ngày Nay, bà Trần Thị Huỳnh Mai (SN 1962, trú P.Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khẩn thiết: “Hiện tại, gia đình tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tôi đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo ngân hàng nhưng vẫn không nhận được sự giải quyết dứt điểm. Thời gian kéo dài khiến tôi và gia đình rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ…”.

Bà Mai kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, sở hữu một vườn ươm trên khu đất của gia đình tại địa phương. Vài năm trước, sau thời gian nghiên cứu và cân nhắc vấn đề tài chính, bà bán nhà để có ít vốn mở rộng vườn ươm. Sau khi cơ bản xử lý công việc, bà quyết định gửi số tiền còn lại vào ngân hàng để thuận tiện cho việc chi tiêu cuộc sống.

Khoảng 15 giờ chiều ngày 20/5/2022, bà Mai đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Bình Dương đặt trên địa bàn TP.Dĩ An mở và đứng tên chủ tài khoản. Sau khi kích hoạt thành công, người phụ nữ chuyển 300 triệu đồng từ ngân hàng A. vào tài khoản Vietcombank mới mở và đi công việc.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Mai kiểm tra tài khoản Vietcombank thì phát hiện số tiền 300 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Theo tài liệu mà người phụ nữ cung cấp, tài khoản Vietcombank của bà có 3 giao dịch chuyển tiền đi lần lượt 50 triệu đồng, 50 triệu đồng và 200 triệu đồng chỉ trong vòng 4 phút, từ 18 giờ 3 phút đến 18 giờ 6 phút ngày 20/5/2022. Số tài khoản người nhận mang tên Nguyen Huy Thinh mở tại ngân hàng T.

Trao đổi với phóng viên, bà Mai cho biết: “Do rơi vào cuối tuần nên phải đến ngày 23/5/2022 (thứ hai - PV), tôi mới đến phòng giao dịch của Vietcombank chi nhánh Nam Bình Dương thông báo vụ việc được”. Bà cho hay cũng đã trình báo cơ quan công an địa phương trong khoảng thời gian này.

Ngân hàng đề nghị chờ kết luận của công an

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, ngày 24/5/2022, Vietcombank đã gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tới Napas (đơn vị trung gian thanh toán giữa các ngân hàng) để chuyển tiếp yêu cầu tới ngân hàng T. (ngân hàng quản lý tài khoản nhận tiền) đề nghị phối hợp thu hồi số tiền đã bị chuyển đi.

Trong văn bản trả lời bà Mai, Vietcombank thông tin, ngân hàng T. sẽ có tối đa 45 ngày để xử lý và phản hồi yêu cầu hỗ trợ từ Vietcombank. Do số tiền đã được chuyển đi thành công đến tài khoản người thụ hưởng nên việc xử lý yêu cầu hỗ trợ hoàn tiền phụ thuộc vào kết quả xử lý của ngân hàng T.

Từ ngày 1/6/2022 đến ngày 7/6/2022, bà Mai và ngân hàng Vietcombank Nam Bình Dương nhiều lần làm việc trực tiếp để giải quyết vụ việc nhưng không có tiếng nói chung. Đến ngày 12/7/2022, ngân hàng mời người phụ nữ đến và thông báo kết quả tra soát: “Phía ngân hàng T. phản hồi không thu hồi được giao dịch chuyển tiền từ tài khoản khách hàng”.

Cũng tại buổi làm việc này, phía Vietcombank nêu: “Căn cứ thông tin rà soát của VCB và phản ánh của khách hàng, bước đầu có thể nhận định vụ việc có dấu hiệu gian lận. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc và tính chính xác của các thông tin nêu trên sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh, kết luận của cơ quan điều tra.

VCB sẵn sàng hỗ trợ phối hợp theo yêu cầu của CQCA (cơ quan công an - PV). Trường hợp công an xác định lỗi thuộc về VCB, VCB sẽ có trách nhiệm với tổn thất của khách hàng. VCB luôn cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền để làm rõ sự việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan…”.

Ngoài ra, phía ngân hàng còn đề nghị trong thời gian chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra, khách hàng cùng phối hợp và không được cung cấp thông tin ra bên ngoài, cho báo chí. Bà Mai đồng ý chờ kết quả của cơ quan điều tra và đưa ra một số đề nghị, trong đó mong muốn được hỗ trợ 200 triệu đồng để sử dụng cho công việc và cuộc sống nhưng không được chấp thuận.

Đã tạm đình chỉ vụ án, khách hàng vẫn trắng tay

Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm của bà Mai, ngày 24/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thông báo được gửi đến người phụ nữ và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp.

Nhiều tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa có gì tiến triển trong khi bao nhiêu áp lực cuộc sống ập đến đẩy bà Mai và gia đình vào cảnh khó khăn hơn. Từ cuối năm 2022 sang đầu năm 2023, bà Mai tiếp tục có nhiều đơn từ gửi đến Vietcombank Nam Bình Dương đề nghị ngân hàng thực hiện trách nhiệm với khách hàng; đồng thời mong các cơ quan chức năng địa phương xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tại văn bản phản hồi vào cuối năm 2022, ngân hàng viết: “Sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của cả hai bên, VCB Nam Bình Dương khẳng định luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng và bảo mật thông tin khách hàng…”. Tuy nhiên, nhà băng vẫn từ chối hoàn tiền mà khách hàng bị thiệt hại và tiếp tục đề nghị chờ kết quả điều tra.

Đến ngày 24/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do “chưa xác định được bị can nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án”.

Sau khi nhận được thông báo này, Vietcombank Nam Bình Dương và khách hàng tiếp tục có buổi làm việc trực tiếp tại trụ sở nhà băng. Bà Mai cho rằng bản thân đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của ngân hàng, trình báo công an và cơ quan điều tra cũng đã tạm đình chỉ vụ án nên ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 300 triệu đồng và lãi.

Bà Mai lập luận: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An cho rằng đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do bọn tội phạm công nghệ cao nên đề nghị VCB phối hợp với công an truy tìm tội phạm. Ngân hàng cần phối hợp với nhà mạng V. để kiểm tra tại sao tội phạm có thể xâm nhập vào mạng ngân hàng để lấy tiền…”.

Và kể từ thời điểm này trở đi, vụ việc tiếp tục giậm chân tại chỗ dù hai bên vẫn có thêm vài lần trao đổi, đơn đi và phúc đáp qua lại. Tính từ lúc xảy ra vụ việc (tháng 5/2022) đến nay (tháng 3/2025) đã gần 3 năm trôi qua, tại sao số tiền 300 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank của bà Mai “mọc cánh bay đi" vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải?!

Trong các tài liệu, giấy tờ, văn bản của ngân hàng và cơ quan chức năng không có một dòng nào thể hiện “lỗi thuộc về khách hàng” là bà Mai. Thế nhưng không hiểu vì sao, phía Vietcombank Nam Bình Dương vẫn từ chối thực hiện trách nhiệm dân sự của ngân hàng đối với khách hàng của mình trong việc hoàn trả số tiền bị mất?!

Ngày 26/2/2025, Phóng viên đã đến trụ sở Vietcombank chi nhánh Nam Bình Dương đề nghị gặp lãnh đạo ngân hàng để trao đổi các vấn đề liên quan. Đại diện nhà băng thông tin Giám đốc chi nhánh đi vắng và cho biết sẽ chủ động liên hệ lại nhưng nhiều ngày trôi qua, phía ngân hàng vẫn im lặng.