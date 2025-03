Chân dung doanh nghiệp đề xuất làm nhiều dự án... triệu đô ở Vịnh Hạ Long

Quá trình tìm hiểu cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư Thái An Holdings thành lập vào tháng 6/2022, có trụ sở tại LKB13, Embassy Garden (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do ông Hà Anh Tú làm người đại diện pháp luật.

Thái An Holdings được giới chủ định vị sẽ là một công ty chuyên về các sản phẩm nghệ thuật gốm sứ, đồ cổ. Tầm nhìn của giới lãnh đạo công ty này rất tham vọng, khi đề xuất xây dựng một bảo tàng số - đưa các sản phẩm nghệ thuật lên trưng bày trên không gian số và sau đó là tiến hành đưa các cổ vật của Việt Nam đi đấu giá công khai.

Một tham vọng khác được cho sẽ là mảng kinh doanh chính của công ty trong cả quá trình hoạt động là “kết nối hệ sinh thái trong thị trường nghệ thuật và tài chính, nâng cao giá trị của nghệ thuật”.

Hay giải thích rõ hơn là “tài chính hóa các sản phẩm nghệ thuật”. Theo đó, công ty sẽ sử dụng công nghệ blockchain để mã hóa và đưa các tác phẩm nghệ thuật lên không gian mạng. Cũng theo các thông tin tự giới thiệu của Thái An Holdings, công ty này đã số hóa được 6 tác phẩm, đó là các bình gốm sứ của… Trung Quốc (niên đại thời Càn Long).

Kết quả của việc số hóa các tác phẩm nghệ thuật này, thông thường sẽ là các đồng coin – một loại tiền kỹ thuật số không được Việt Nam chấp nhận.

Để thực hiện tham vọng trên, công ty này dự định sẽ thành lập ra 4 công ty con/công ty thành viên, bao gồm Thái An Fintech (tài chính), Thái An MED (y, dược, thẩm mỹ), Thái An Media (truyền thông) và Thái An Infras (hạ tầng). Trong đó, Thái An Fintech đã được thành lập từ tháng 7/2022, gần như cùng lúc với Thái An Holdings.

Hiện tại, theo giới thiệu từ trang chủ của Thái An Hololings, công ty này đã tư vấn triển khai hơn 20 dự án và có hơn 10 đối tác chiến lược. Tuy nhiên, công ty không nêu rõ những dự án này cụ thể là gì và các đối tác chiến lược hoạt động trong lĩnh vực gì.

Đồng thời, các hoạt động khác của công ty cũng gần như bằng 0. Hoạt động nổi bật nhất chính là việc Thái An Holdings là đơn vị đồng tổ chức sự kiện họp báo giới thiệu “Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu - Hạ Long 2025”, diễn ra vào chiều ngày 20/2/2025 tại Hà Nội.

Tại sự kiện này, đại diện Thái An Holdings là ông Philipp Nguyễn Mucke đã “bật mí” về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 500 triệu USD từ một tổ chức quốc tế có tên UnASDG cho 8 dự án với mục tiêu phát triển bền và bảo vệ môi trường tại tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, 500 triệu USD này sẽ được cung cấp cho Quảng Ninh mà không cần hoàn trả hay điều kiện bổ sung(!?)

Cũng theo công bố tại buổi họp báo, UnASDG đồng hành, hỗ trợ cùng Công ty CP Thái An Holding cam kết sẽ hỗ trợ 500 triệu USD cho tỉnh Quảng Ninh để giúp tỉnh này bảo tồn vịnh Hạ Long và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đi sâu tìm hiểu về cơ cấu cổ đông của Thái An Holdings cho thấy, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty này là ông Hà Anh Tú - một người làm trong nghề phong thủy và có liên quan đến các hoạt động sưu tầm cổ vật. Đây vốn là hai ngành có liên quan khá mật thiết đến nhau.

Trong kinh doanh, ngoài là người đại diện của Thái An Holdings, ông Tú còn là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng hạ tầng Thăng Long và Chi nhánh Công ty TNHH LotusCyber Network.

Tuy nhiên, cả hai công ty này đều tồn tại khá nhiều “vấn đề” khó hiểu. Cụ thể, trong khi Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng hạ tầng Thăng Long được thành lập từ năm 2004 nhưng đang trong quá trình giải thể, thì LotusCyber Network không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài ông Hà Anh Tú, cơ cấu cổ đông của Thái An Holdings còn có sự xuất hiện của các cá nhân như ông Đoàn Đức Long (SN 1976), ông Nguyễn Thanh Phúc (SN 1987) và bà Phó Thị Lệ Chi (SN 1977).

Trong đó, bà Phó Thị Lệ Chi là người đại diện của Công ty Cổ phần đầu tư Thái An Fintech. Trong dự trù của dàn lãnh đạo Thái An Holdings, Thái An Fintech được xây dựng để quản trị và huy động nguồn vốn từ cộng đồng, xã hội để phát triển các công cụ số như tiền ảo và các công nghệ liên quan.

Ngoài ra, bà Lệ Chi cũng là người đại diện của Công ty Cổ phần Hopono Gold và công ty Cổ phần đầu tư TC Holdings. Theo tìm hiểu, bà Phó Thị Lệ Chi và bà Phó Khánh Chi - Phó Chủ tịch HĐQT Thái An Holdings có trùng khớp thông tin, tuy nhiên khác nhau ở tên đệm.

Bên cạnh đó, trong TC Holdings, còn có sự xuất hiện của bà Bế Thị Minh Tuyết. Theo giới thiệu của Thái An Holdings, bà Tuyết chính là Giám đốc tài chính của TC Holdings; đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hopono Holdings.

Các hoạt động của bà Tuyết chủ yếu là kêu gọi vốn, hướng đến các khoản đầu tư để có thể tham gia vào các dự án có thể IPO vào năm 2030. Với luận điểm đầu tư để sinh lãi cao, bà Tuyết ban đầu đã có những người tin tưởng và góp vốn theo mình.

Về Hopono Holdings, công ty này được giới thiệu rằng hoạt động trong mảng kinh doanh trang sức. Tuy nhiên, cũng giống như Thái An Holdings, Hopono Holdings hoàn toàn không có các động thái kinh doanh hay giới thiệu và chào bán sản phẩm nào, việc hoạt động của công ty này cũng rất “mù mờ”, không thể hiện rõ ràng.

Đối với các thành viên còn lại của Thái An Holdings, ông Nguyễn Thanh Phúc trước đây từng mở Công ty Cổ phần Tập đoàn dược UMEE, từng bị cơ quan Thuế quận Hà Đông xử phạt và buộc ngừng sử dụng hóa đơn; sau đó công ty này bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh dược. Ngoài ra ông Phúc hiện cũng đang mở ra một công ty khác có tên là Công ty Luật và kế toán Việt Mỹ.

Ngoài ra, ông Đoàn Đức Long có mở một công ty chuyên về nông nghiệp. Nhưng hiện tại công ty này đã đóng cửa.

Nhóm những công ty thuộc họ Thái An đang có những công ty thành viên có tên gần giống với những doanh nghiệp nổi tiếng. Ví dụ như Thái An Holdings sẽ gần với Thái Holding (đơn vị phát triển bất động sản, từng dưới quyền sở hữu của Chủ tịch Lộc Phát Bank Nguyễn Đức Thụy), hay TC Holding gần giống TCO Holdings, một công ty danh tiếng trong lĩnh vực vận tải và kho bãi….