Tổ chức Đảng là chỗ dựa cho doanh nghiệp phát triển

Điểm tựa tư tưởng cho doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen là doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Công ty kinh doanh đa ngành nghề với nhiều loại sản phẩm mới chất lượng đã khẳng định được thương hiệu như: bia Đại Việt, các loại nước trái cây mang thương hiệu Push Max, rượu Lạc Hồng, rượu Đại Mạch, gạo sữa... Thời gian qua, các sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, được đăng ký thương hiệu tại nhiều quốc gia.

Để có được thương hiệu như ngày hôm nay, công ty đã trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm. Đáng nói, mỗi bước đi của doanh nghiệp này đều ghi dấu ấn của những đảng viên đầy nhiệt huyết, “đồng cam, cộng khổ” với công ty trong suốt thời gian qua.

Ông Đỗ Văn Vẻ, Phó tổng giám đốc, Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen (Thái Bình) nhớ lại, năm 1987, ông được đứng trong hàng ngũ của Đảng, lúc đó đang là Phó chủ nhiệm HTX mua bán, rồi Phó giám đốc Xí nghiệp dệt lụa Hương Sen của huyện Hưng Hà, phụ trách mặt kỹ thuật nghiên cứu dệt lụa in hoa. Là đảng viên nhưng xí nghiệp là mô hình ngoài quốc doanh không có chi bộ Đảng nên ông và 2 đồng nghiệp nữa phải sinh hoạt cùng chi bộ ở địa phương, làm ở một nơi mà sinh hoạt ở một nơi nên khá khó khăn.

Được sự ủng hộ của lãnh đạo công ty, ông quyết định làm văn bản đề nghị Huyện uỷ Hưng Hà và Tỉnh uỷ cho phép thành lập chi bộ Đảng trong Xí nghiệp Hương Sen. Công văn gửi đi, Tỉnh uỷ trả lời rằng chưa có mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, chưa có tiền lệ nên chưa thể cho ý kiến ngay được. Sau đó, Tỉnh ủy báo cáo lên Ban Tổ chức Trung ương xin ý kiến.

Trước đề nghị mới mẻ này, Ban Tổ chức Trung ương đã cử hẳn một đoàn cán bộ về Thái Bình nghiên cứu tình hình. Đoàn công tác về tỉnh, huyện, gặp gỡ các đảng viên, gặp gỡ ban lãnh đạo công ty và trao đổi với Giám đốc Trần Văn Sen, Phó Giám đốc Đỗ Văn Vẻ.

Ít lâu sau, được sự đồng ý của cấp trên, Tỉnh uỷ Thái Bình đã có chủ trương giao cho Huyện uỷ Hưng Hà thành lập chi bộ Đảng tại Xí nghiệp Hương Sen. Đây cũng là chi bộ Đảng đầu tiên ở doanh nghiệp tư nhân của tỉnh Thái Bình và cũng là chi bộ Đảng đầu tiên của trong doanh nghiệp tư nhân trên cả nước. Phó giám đốc Đỗ Văn Vẻ được chỉ định làm Bí thư chi bộ.

Ông Vẻ cho biết, sau 30 năm, đến nay chi bộ Đảng của công ty đã phát triển thành Đảng bộ vững mạnh. Tổ chức Đảng cũng luôn là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp hoạt động, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất thì các đảng viên luôn là những người đi tiên phong, đồng cam cộng khổ, hiến kế đưa doanh nghiệp phát triển, đưa Hương Sen từ một doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn với nhiều công ty trực thuộc và đóng góp thuế lớn nhất của tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, trong giai đoạn COVID-19 với rất nhiều khó khăn tuy nhiên với sự lãnh đạo của Đảng bộ tập đoàn, Hương Sen vẫn duy trì được sự phát triển, không có công nhân nào bị nghỉ việc vì thiếu việc làm, đời sống người lao động được đảm bảo.

Còn đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động khó lường, gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất nhưng ngành Dệt May Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Với những kinh nghiệm đã được rèn giũa qua sóng gió năm 2022, 2023, ngành Dệt May Việt Nam cán mốc xấp xỉ 44 tỷ USD xuất khẩu, tăng gần 11% so với năm 2023.

Ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, năm 2024, kết quả doanh thu hợp nhất của tập đoàn ước đạt 18.100 tỷ đồng, bằng 102,8% so với năm 2023; Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 740 tỷ đồng, bằng 137,5% so với năm 2023; Thu nhập bình quân đạt 10,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 108,9% so với năm 2023. Theo thống kê sơ bộ, lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động trong hệ thống ước bình quân đạt hơn 18 triệu đồng/người, tương đương 1,5 - 2 tháng lương.

Có được những thành công của năm 2024 cũng như đảm bảo cho tập đoàn phát triển, trụ vững qua đại dịch COVID-19 là nhờ sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng, sự nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo, doanh nghiệp đã ra quyết định nhanh, chấp nhận rủi ro có cân nhắc.

Cùng với đó, Tập đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền nội bộ với người lao động mà đảng viên có trách nhiệm nêu gương nên nhận được sự ủng hộ cao trong việc san sẻ việc làm, tuyệt đối tuân thủ quy định trong các tình huống đặc biệt. Đặc biệt, các cấp uỷ Đảng lãnh đạo và trực tiếp chủ trì việc liên tục chủ động dự báo và đưa ra các kịch bản giải pháp, hạn chế bị động; Sáng tạo và quyết tâm cao trong tổ chức sản xuất, triển khai kỹ thuật khi phải tổ chức làm các mặt hàng mới, không phù hợp công nghệ đã giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, có doanh thu và hiệu quả với các đơn hàng độc đáo; Thực hiện chia sẻ đơn hàng, kỹ thuật giữa các đơn vị thành viên, tận dụng chuỗi cung ứng nội bộ với tỷ lệ cao trong thời gian chuỗi cung cấp gián đoạn.

Đưa doanh nghiệp phát triển bền vững

Chia sẻ “bí quyết” về phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, ông Cao Hữu Hiếu cho biết, bản chất công tác Đảng trong doanh nghiệp chính là việc đảm bảo sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động. Sự phát triển của tổ chức Đảng gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp và ngược lại.

Ông Hiếu cho biết thêm, việc phát triển Đảng tại Vinatex có thuận lợi là doanh nghiệp từ mô hình doanh nghiệp nhà nước, sau đó là doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối, các cán bộ đại diện vốn Nhà nước đều tham gia cấp ủy Tập đoàn và giữ vị trí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Ở hầu hết các cơ sở Đảng đều thực hiện tốt việc nhất thể hóa chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh) kiêm Bí thư cấp ủy. Do đó, việc thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Cơ quan điều hành tại các cơ sở đảng luôn đạt được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của đơn vị.

“Đối với ngành dệt may là một ngành sử dụng nhiều lao động, chiếm trên 20% trên tổng số lao động trong ngành công nghiệp, chiếm 5% trên lực lượng lao động cả nước, rất cần có vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng để đảm bảo việc làm, đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội của đất nước và hiện nay Đảng bộ tập đoàn đã và đang làm tốt điều này”, ông Cao Hữu Hiếu khẳng định.

Chia sẻ về phát triển Đảng tại doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen Đỗ Văn Vẻ cho biết, Đảng ủy đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc cùng xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế cho tập đoàn. Nội dung sinh hoạt bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh. Những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp được tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thảo luận, thống nhất quyết định trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm.

“Chi bộ sinh hoạt đều đặn. Đa số đảng viên được bố trí vào các vị trí chủ chốt như Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc nhà máy, trưởng các phòng, tổ, đội sản xuất và đều phát huy tốt vai trò quản lý, thể hiện năng lực điều hành trong các hoạt động...”, ông Đỗ Văn Vẻ cho biết.

Trong suốt mấy chục năm qua, tổ chức Đảng tại Công ty Hương Sen đã kết nạp được nhiều đảng viên mới, đều là những đảng viên rất xứng đáng. Sau khi được kết nạp, họ đã thực hiện đúng lời hứa khi vào Đảng, phát huy tốt, có nhiều sáng kiến trong công việc. Nhiều công nhân, đoàn viên thấy hoạt động của tổ chức Đảng tốt nên rất hăng hái thi đua, phấn đấu tích cực để trở thành đảng viên, mỗi năm kết nạp được 4 - 6 đảng viên mới.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân thời gian qua có những chuyển biến tích cực.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, tính đến 31/12/2020, cả nước đã thành lập được 6.846 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh. Trong tổng số tổ chức đảng, doanh nghiệp tư nhân có 4.569 tổ chức cơ sở đảng, chiếm 8,4% tổ chức cơ sở đảng của toàn Đảng, với 113.042 đảng viên, chiếm 2,2% tổng số đảng viên toàn Đảng.

Những chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn được thể hiện: Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp tư nhân vào cuộc sống.

Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đã có nhận thức đúng về Đảng, phấn đấu và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Phần lớn các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã phát huy vai trò là hạt nhân quy tụ được đảng viên tham gia, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, vận động công nhân, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp, được chủ doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

“Thực tế cho thấy, ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, kể từ khi có tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, nhận thức của công nhân, người lao động được nâng lên rõ rệt, tình trạng đình công, lãn công được tiết giảm và khống chế, nội bộ đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất đạt năng suất cao”, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.