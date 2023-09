Tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm 54 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng

Sáng 5/9 (ngày 21/7 năm Quý Mão), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, UBND huyện Nam Đàn và tỉnh Nghệ An tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm nhân Ngày giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Quý Mão 2023).

Cách đây 54 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu đã từ biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng. Người ra đi để lại muôn vàn niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân, bạn bè trên toàn thế giới và quê hương Nghệ An.

79 mùa Xuân của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Ngày 21/7/1969, Bác đã gửi thư cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Trong thư, Người căn dặn: Đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An luôn tâm niệm bức thư cuối cùng Bác gửi trước lúc đi xa là bản Di chúc thiêng liêng mà Người dành riêng cho quê hương và luôn nhận thức sâu sắc về giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa to lớn, mang tính thời sự của văn kiện quan trọng này.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, trong 54 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An luôn nỗ lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ, kiến thiết đất nước, tích cực đổi mới xây dựng quê hương và đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện và đạt những thành tựu quan trọng. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 10 toàn quốc. Văn hóa, xã hội có nhiều điểm sáng, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới. An sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được quan tâm và ngày càng nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện trên các mặt.

Trình bày diễn văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn Nguyễn Xuân Đức xúc động ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng, với đất nước, quê hương cũng như đối với nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Thực hiện tâm nguyện của Người, 54 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Nam Đàn nói riêng đã không ngừng nỗ lực thực hiện Di chúc của Bác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ, kiến thiết đất nước, tích cực đổi mới xây dựng quê hương, phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả vượt bậc trên các lĩnh vực. Từ địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay, Nghệ An đã có nhiều mặt khá, tốt; huyện Nam Đàn đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn khẳng định, Đảng bộ và nhân dân huyện nguyện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện đến mức tốt nhất lời Bác dặn trong Di chúc và bức thư gửi quê hương. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nguyện đoàn kết một lòng, lựa chọn các giải pháp trọng tâm, đột phá; quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; bám sát chủ trương, nghị quyết, đề án của Trung ương để xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, sát điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

Huyện phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chú trọng đầu tư phát triển văn hóa, du lịch; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu đưa Kim Liên trở thành xã “kiểu mẫu”, huyện Nam Đàn sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, xứng đáng với vị thế là quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Tại buổi lễ, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, huyện Nam Đàn, đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thành kính tiến cỗ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.