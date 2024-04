Tokyo mùa hoa anh đào rộ

Trước đó, ngày 4/4, JMA xác nhận cây anh đào Somei Yoshino tại đền Yasukuni đã bước vào thời kỳ nở rộ, muộn hơn 13 ngày so với năm ngoái và 4 ngày so với mức trung bình hằng năm. Một nhân viên của trụ sở khu vực JMA kiểm tra cây anh đào Someiyoshino được lấy làm chuẩn tại đền Yasukuni ở quận Chiyoda của Tokyo vào khoảng 14h ngày 4/4 và xác nhận rằng khoảng 80% trở lên đang nở rộ, mức ngưỡng để thông báo hoa anh đào nở rộng tại Tokyo. Nhiệt độ ở trung tâm của Tokyo đạt 19,9 độ C ngày hôm đó, cao hơn 2,5 độ C so với trung bình.

Những bông hoa đầu tiên bắt đầu nở vào ngày 29/3 tại Tokyo, muộn hơn 5 ngày so với bình thường. Thời gian hoa anh đào bắt đầu ra hoa và đạt độ nở rộ ở thủ đô của năm nay là muộn nhất trong khoảng một thập kỷ. Tuy nhiên, chỉ mất 6 ngày để những bông hoa đạt đến đỉnh cao, ít hơn một ngày so với mức trung bình. JMA cho biết nhiệt độ ở mức thấp vào tháng 2 và tháng 3 khi những nụ hoa đang phát triển, nhưng nhiệt độ cao bất thường vào cuối tuần qua đã đẩy nhanh thời gian nở rộ.

Cây anh đào tại đền thờ Yasukuni đã được sử dụng làm cây chuẩn của Tokyo từ năm 1966. Đây là một trong 58 cây mẫu được chỉ định trên khắp Nhật Bản. Cây anh đào ở đền Yasukuni của thủ đô Tokyo là cây thứ 13 được xác nhận nở rộ.

Những năm gần đây, hoa anh đào ở Tokyo thường bắt đầu nở sớm và mãn khai trong tháng 3. Lần gần nhất mà đến tháng 4 vẫn chưa thấy hoa anh đào ở Tokyo nở đã cách đây 7 năm. Sau đợt lạnh bất thường gần đây, nhiệt độ ở Tokyo đã nhích lên gần 20 độ C vào ngày 4/4.

Theo WeatherNews Inc., một công ty thông tin thời tiết tư nhân, nhiều khu vực ở Đông và Tây Nhật Bản cũng đã dự báo thời điểm tốt nhất để ngắm hoa anh đào là cuối tuần này. Khách du lịch và người dân địa phương đã đổ về các điểm ngắm hoa anh đào hàng đầu của Tokyo từ ngày 4/4. Tại thủ đô, hàng loạt địa điểm ngắm hoa nổi tiếng đông nghịt người như công viên Chidorigafuchi, công viên gần đền Yasukuni, sông Naka Meguro...

Theo truyền thống, mùa hoa anh đào nở cũng chính là thời điểm khởi đầu của năm tài chính mới ở Nhật Bản. Theo quan niệm của người Nhật Bản, những bông hoa anh đào tượng trưng cho sự vui vẻ và tươi đẹp sẽ giúp cho mọi người có một khởi đầu tốt vào năm tới.

Katsuhiro Miyamoto, Giáo sư danh dự tại Đại học Kansai, ước tính tác động kinh tế của mùa hoa anh đào ở Nhật Bản, từ du lịch đến các bữa tiệc được tổ chức dưới hoa, sẽ đạt khoảng 1.100 tỷ yen trong năm nay, tăng từ 616 tỷ yen vào năm ngoái.