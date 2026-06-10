Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ưu tiên của ASEAN là duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển

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(Ngày Nay) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của ASEAN trước hết phải được đo bằng những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Chiều 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã tiếp Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế đến Hà Nội tham dự AFF 2026; bày tỏ vui mừng khi Diễn đàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các nước thành viên, đối tác của ASEAN và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự hiện diện đông đảo của các đại biểu thể hiện mối quan tâm chung đối với tương lai của ASEAN cũng như mong muốn cùng trao đổi, chia sẻ ý tưởng và đóng góp cho quá trình định hình hướng phát triển của khu vực trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm được chia sẻ tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ASEAN đang trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với nhiều kỳ vọng và cơ hội phát triển mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, ưu tiên của ASEAN là duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế và bảo đảm đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những thành tựu đạt được trong gần sáu thập kỷ qua đã khẳng định giá trị bền vững của ASEAN, đó là đoàn kết, đồng thuận, vai trò trung tâm và cách tiếp cận bao trùm.

Trên cơ sở đó, ASEAN cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường hiệu quả triển khai các cam kết chung, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của ASEAN trước hết phải được đo bằng những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Chia sẻ về sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hòa bình, ổn định và phát triển bền vững chỉ có thể được vun đắp trên cơ sở đoàn kết, đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác cùng có lợi.

Đây cũng là tinh thần và động lực để Việt Nam khởi xướng Diễn đàn Tương lai ASEAN, với mong muốn tạo thêm một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai; góp phần bổ trợ cho các tiến trình hợp tác hiện có của ASEAN, đồng thời thúc đẩy tư duy đổi mới và hành động chung vì sự phát triển của khu vực.

Đại diện các đoàn tham dự AFF 2026 đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN của Việt Nam; cho rằng AFF đã trở thành một diễn đàn uy tín, cởi mở, bao trùm và có tính xây dựng, đóng góp tích cực cho quá trình hoạch định các định hướng phát triển dài hạn của ASEAN.

Các đại biểu cũng phát biểu đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam thể hiện qua các phát biểu nhất quán của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Diễn đàn Shangri-la, tại Đại học Thanh Hoa, và tại Ban thư ký ASEAN (năm 2025), minh chứng cho các đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam với hoà bình, đối thoại và hợp tác khu vực.

Các đại biểu bày tỏ kỳ vọng AFF sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, giới học giả, doanh nghiệp, thanh niên và các bên liên quan, thúc đẩy trao đổi, đối thoại thẳng thắn, thực chất về những vấn đề chiến lược của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu bày tỏ tin tưởng ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực thích ứng trước các thách thức mới và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là một cộng đồng năng động, tự cường và là đối tác tin cậy vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

PV
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ASEAN môi trường hòa bình

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